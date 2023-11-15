لحظات عصيبة.. طائر يشعل النار في طائرة ويجبرها على الهبوط اضطراريًا!

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اشتعلت النيران في محرك طائرة إيرباص A321 بعد اصطدامها بطائر أثناء تحليقها فوق البرازيل.

حدثت الواقعة يوم الأحد الماضي عندما أقلعت الطائرة التابعة لشركة "لاتام إيرلاينز"، ومقرها تشيلي، من سلفادور في رحلة مدتها ثلاث ساعات إلى ساو باولو عندما اصطدم طائر فجأة بجناحها الأيمن. اضافة اعلان

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.





اشتعال النار في المحرك



نقل الركاب على رحلات أخرى



ويُظهر مقطع فيديو من داخل الطائرة، اندلاع شرارة من المحرك، فيما سارع الطيار إلى الهبوط الاضطراري في مطار سلفادور ديبوتادو لويس إدواردو ماجالهايس الدولي.وبعد أن هبط الطيار بالطائرة بأعجوبة بأمان، اشتعلت النيران في المحرك. فيما عبر الركاب عن امتنانهم لطاقم الطائرة وقاموا بالتصفيق له.وقال الراكب كاربنتر مارسيلو دي أوليفيرا: "لقد كانت حقًا لحظة رعب عشناها. كان الأمر مروعًا للغاية، لكن الحمد لله تم حل كل شيء".وأضاف أن النيران اشتعلت في المحرك بعد دقائق من إقلاعها. وتابع: "شعرنا بالذعر، واعتقدنا أننا سنموت".وتواصلت صحيفة "نيويورك بوست" مع المتحدثين باسم شركة الطيران للتعليق.وقال أحد مندوبي شركة الطيران، إنه تم نقل جميع الركاب بأمان على رحلات أخرى.وجاء في البيان: "تؤكد الشركة أنها تتخذ كافة الإجراءات الفنية والتشغيلية لضمان رحلة آمنة للجميع". وأشارت إلى أنها تقوم بالتحقيق حول السلامة الجوية.