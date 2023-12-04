لا تتجاهلها.. 5 علامات تكشف أن مديرك يخطط للإطاحة بك

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كشف خبير توظيف عن خمس "علامات تحذيرية" قال إنها تعد مؤشرًا على الإطاحة الوشيكة بشاغلي الوظائف المختلفة.

وقال جيم مور، خبير التوظيف في شركة هاملتون ناش الاستشارية للموارد البشرية، لموقع "ديلي ميل"، إن هذه التلميحات تنكشف في سلوك رئيسك في العمل. اضافة اعلان

وقد تكون هذه العلامات عبارة عن تغيير في أعباء العمل التي يكلف بها الموظف، وكيفية تواصل رئيسه معه.

ونصح مور باتخاذ بعض الاحتياطات للبقاء متقدمًا بخطوة على الخطر، وتشمل:

حافظ على تحديث سيرتك الذاتية

ابق على اتصال مع جهات الاتصال التي تشغل وظائف مماثلة في شركات مختلفة

حافظ على علاقة وثيقة مع مسؤولي التوظيف حتى تحصل على صورة جيدة عن المشهد الوظيفي عندما تحتاج إليه.





العلامات الخمس التي تنذر بالخطر



يبدأ المدير المسؤول في إرسال رسائل البريد الإلكتروني والتوقف عن التحدث إليك مباشرة



التكليف بمزيد من الأعباء الوظيفية



إرسال نسخة من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إليك من المديرين الآخرين



الانتقال إلى مكان جديد بالشركة



خطة لتحسين الأداء



وفيما يلي العلامات الخميس التي حذر منها خبير التوظيف:عادة، ما تجرى المحادثات المباشرة بين المدير المسؤول ومرؤوسيه، لكن عندما تنتقل المناقشات إلى البريد الإلكتروني، فإن ذلك قد يكون مؤشرًا يستدعي القلق.وقال مور: "من وجهة نظرهم، سيكون هذا دليلاً مفيدًا لإظهار أنهم فعلوا الشيء الصحيح إذا وصل الأمر إلى محكمة العمل. إذا لاحظت حدوث ذلك لك، حارب النار بالنار وتأكد من إنشاء أثر ورقي خاص بك".هناك فرق بين الانشغال في العمل والغرق في العمل. إذا وجدت أن أهداف وغايات عملك يتم مراجعتها، خاصة إذا ارتفعت فجأة إلى مستويات "غير واقعية"، فقد تكون هذه علامة على أنك مستعد للفشل.وقال مور إن الشيء الأساسي الذي يجب عليك فعله في هذه المرحلة هو التواصل كتابيًا مع مديريك.علاوة على ذلك، نصح بقوله: "سلط الضوء على مخاوفك واطلب التوضيح من خلال التواصل المكتوب المهذب والمهني. إن اتخاذ هذه الخطوة قد يكون كافيًا لتجنب نقل الأمر إلى المستوى التالي".تعتبر رؤية العديد من المديرين مضافين إلى رسائل البريد الإلكتروني الموجهة من المدير المسؤول في العمل علامة تحذير أيضًا.قال مور إن هذا يمكن أن يكون علامة على أن الإدارة تقوم بإنشاء "مسار ورقي" للتخلص منك.وتابع: "تأكد من متابعة أي محادثة شفهية برسالة بريد إلكتروني لتأكيد النقاط الرئيسية وتسجيلها. لا تكن شائكًا وصعبًا في ردودك - يجب عليك التأكد من أن رسائلك احترافية ومعقولة".وأضاف: "إذا انتهى قسم الموارد البشرية بمراجعة الوثائق، فإن آخر شيء تريده هو أن يُنظر إليك على أنك "مشكلة".يمكن أن يشير انتقالك من مشروع مهم - دون أن يتضح السبب على الفور - إلى أن شخصًا ما يخطط لرحيلك.وقال مور: وبالمثل، إذا بدأ زملاء العمل في التصرف بشكل مختلف، وخاصة المديرين، فقد يكون ذلك علامة على انتشار التذمر حول الإجراءات المحتملة. يجب أن يكون هذا علامة حمراء".وتابع: "في اجتماعك المنفرد التالي مع مديرك، أوضح أنك تريد أن يتم تكليفك بعمل عالي القيمة ومؤثر. وسوف تكتشف قريبًا ما إذا كانت هذه المناقشة ستؤدي إلى أي شيء. مرة أخرى، قم دائمًا بمتابعة أي محادثة شفهية برسالة بريد إلكتروني لتأكيد النقاط الرئيسية وتسجيلها".في حين أن خطط تحسين الأداء تهدف نظريًا إلى تحسين الأداء، إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا علامة على رغبة رؤسائك في "إدارتك".قال مور: "إذا تم استخدام خطة تحسين الأداء بشكل مناسب، فإنها تهدف إلى إعادتك إلى المسار الصحيح، بدلاً من إخراجك من الباب". لكن كانت هناك حالات استخدم فيها المديرون هذا الأمر بسوء نية لطرد الموظفين من عملهم.تنقسم مشكلات الأداء في العمل إلى فئتين:القدرة، وهي الحالة التي لايستطيع فيها الموظفون القيام بشيء ما،والانضباط، وهو الحالة التي لايمكنهم فيها القيام بشيء ما.كلاهما يمكن أن يؤدي إلى الفصل إذا لم يكن هناك تحسن، لذلك يجب أن تفهم كيف سيتم قياس هذا التحسن.

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