الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لا تتجاهلها.. 5 علامات تكشف أن مديرك يخطط للإطاحة بك

الاستقالة من العمل
العلامات الخمس تنذر بالخطر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف خبير توظيف عن خمس "علامات تحذيرية" قال إنها تعد مؤشرًا على الإطاحة الوشيكة بشاغلي الوظائف المختلفة.
وقال جيم مور، خبير التوظيف في شركة هاملتون ناش الاستشارية للموارد البشرية، لموقع "ديلي ميل"، إن هذه التلميحات تنكشف في سلوك رئيسك في العمل.اضافة اعلان
وقد تكون هذه العلامات عبارة عن تغيير في أعباء العمل التي يكلف بها الموظف، وكيفية تواصل رئيسه معه.   
ونصح مور باتخاذ بعض الاحتياطات للبقاء متقدمًا بخطوة على الخطر، وتشمل: 
حافظ على تحديث سيرتك الذاتية 
ابق على اتصال مع جهات الاتصال التي تشغل وظائف مماثلة في شركات مختلفة
حافظ على علاقة وثيقة مع مسؤولي التوظيف حتى تحصل على صورة جيدة عن المشهد الوظيفي عندما تحتاج إليه.

العلامات الخمس التي تنذر بالخطر

وفيما يلي العلامات الخميس التي حذر منها خبير التوظيف:

يبدأ المدير المسؤول في إرسال رسائل البريد الإلكتروني والتوقف عن التحدث إليك مباشرة


عادة، ما تجرى المحادثات المباشرة بين المدير المسؤول ومرؤوسيه، لكن عندما تنتقل المناقشات إلى البريد الإلكتروني، فإن ذلك قد يكون مؤشرًا يستدعي القلق. 
وقال مور: "من وجهة نظرهم، سيكون هذا دليلاً مفيدًا لإظهار أنهم فعلوا الشيء الصحيح إذا وصل الأمر إلى محكمة العمل. إذا لاحظت حدوث ذلك لك، حارب النار بالنار وتأكد من إنشاء أثر ورقي خاص بك".

التكليف بمزيد من الأعباء الوظيفية 


هناك فرق بين الانشغال في العمل والغرق في العمل. إذا وجدت أن أهداف وغايات عملك يتم مراجعتها، خاصة إذا ارتفعت فجأة إلى مستويات "غير واقعية"، فقد تكون هذه علامة على أنك مستعد للفشل.
وقال مور إن الشيء الأساسي الذي يجب عليك فعله في هذه المرحلة هو التواصل كتابيًا مع مديريك. 
علاوة على ذلك، نصح بقوله: "سلط الضوء على مخاوفك واطلب التوضيح من خلال التواصل المكتوب المهذب والمهني. إن اتخاذ هذه الخطوة قد يكون كافيًا لتجنب نقل الأمر إلى المستوى التالي".

إرسال نسخة من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إليك من المديرين الآخرين


تعتبر رؤية العديد من المديرين مضافين إلى رسائل البريد الإلكتروني الموجهة من المدير المسؤول في العمل علامة تحذير أيضًا. 
قال مور إن هذا يمكن أن يكون علامة على أن الإدارة تقوم بإنشاء "مسار ورقي" للتخلص منك.
وتابع: "تأكد من متابعة أي محادثة شفهية برسالة بريد إلكتروني لتأكيد النقاط الرئيسية وتسجيلها. لا تكن شائكًا وصعبًا في ردودك - يجب عليك التأكد من أن رسائلك احترافية ومعقولة". 
وأضاف: "إذا انتهى قسم الموارد البشرية بمراجعة الوثائق، فإن آخر شيء تريده هو أن يُنظر إليك على أنك "مشكلة".

الانتقال إلى مكان جديد بالشركة

يمكن أن يشير انتقالك من مشروع مهم -  دون أن يتضح السبب على الفور - إلى أن شخصًا ما يخطط لرحيلك. 
وقال مور: وبالمثل، إذا بدأ زملاء العمل في التصرف بشكل مختلف، وخاصة المديرين، فقد يكون ذلك علامة على انتشار التذمر حول الإجراءات المحتملة. يجب أن يكون هذا علامة حمراء".
وتابع: "في اجتماعك المنفرد التالي مع مديرك، أوضح أنك تريد أن يتم تكليفك بعمل عالي القيمة ومؤثر. وسوف تكتشف قريبًا ما إذا كانت هذه المناقشة ستؤدي إلى أي شيء. مرة أخرى، قم دائمًا بمتابعة أي محادثة شفهية برسالة بريد إلكتروني لتأكيد النقاط الرئيسية وتسجيلها".

خطة لتحسين الأداء 


في حين أن خطط تحسين الأداء تهدف نظريًا إلى تحسين الأداء، إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا علامة على رغبة رؤسائك في "إدارتك".
قال مور: "إذا تم استخدام خطة تحسين الأداء بشكل مناسب، فإنها تهدف إلى إعادتك إلى المسار الصحيح، بدلاً من إخراجك من الباب". لكن كانت هناك حالات استخدم فيها المديرون هذا الأمر بسوء نية لطرد الموظفين من عملهم.
تنقسم مشكلات الأداء في العمل إلى فئتين:
القدرة، وهي الحالة التي لايستطيع فيها الموظفون القيام بشيء ما،
والانضباط، وهو الحالة التي لايمكنهم فيها القيام بشيء ما.
كلاهما يمكن أن يؤدي إلى الفصل إذا لم يكن هناك تحسن، لذلك يجب أن تفهم كيف سيتم قياس هذا التحسن.

 

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن



اقرأ أيضا

النوم في الطائرة
1:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

الكشف عن سبب صادم يمنعك من شرب القهوة على الطائرة

مؤتمر المناخ في الإمارات
11:59 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

70 دولة تصادق على إعلان "كوب 28" بشأن المناخ والإغاثة والسلام

هلال رمضان
9:17 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. كم باقي على رمضان؟.. العد التنازلي لشهر الصيام

WhatsApp Image 2023-12-04 at 1.21.32 AM
2:33 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

دراسة حديثة: التفاؤل المفرط مرتبط بانخفاض القدرات المعرفية

اقرأ أيضا

شاهد .. لحظة هروب جرذان من داخل دبابة أثناء تشغيلها

في خطوات بسيطة .. كيف تستعد بشكل احترافي لمقابلات التوظيف؟

تجمد طائرة والتصاقها بالأرض في مطار أوروبي شهير بسبب الثلوج العاتية

وفاة طفل بعد أكله من "شجرة الموت" بهذه الدولة

عاجل.. "تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الدكتور سعد الخثلان
7:33 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

ما حكم تأجيل الصلاة بسبب الحجز في المستشفى؟ الخثلان يجيب

ثمار البن
10:26 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

في موسم الجني.. احذر أن ترتكب هذا الخطأ في جني البن

صالح الفوزان
1:46 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

"الفوزان" يكشف حكم حرق أو دفن أو تمزيق الأوراق القديمة التي بها ذكر الله

العمل الليلي
6:45 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

العمل ليلاً يُصيب بالأمراض القلبية في هذه الحالة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
4:29 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. هل السجل الزراعي يؤثر على الضمان الاجتماعي؟

منصة مدرستي
4:23 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

للطلاب وأولياء الأمور.. كيف تستخدم منصة مدرستي وتتعرف على أبرز مزاياها؟

كيفية-حجز-مواعيد-لتعليم-القيادة-في-السعودية-عبر-أبشر-إلكترونياً-2022-1
3:14 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات حجز موعد مدرسة القيادة عن طريق أبشر 1445

أمطار غزيرة
2:07 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

النيابة العامة
1:03 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. إحالة متهم من جنسية عربية إلى المحكمة المختصة لارتكابه هذه الجرائم

images
12:31 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. قنصلية المملكة باسطنبول تُحذر المواطنين من هذا الأمر