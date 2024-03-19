لاعب شهير في مواجهة ليفربول: "أنا أصوم لله وسعيد جدا بالصوم"

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أعرب اللاعب "أماد ديالو"عن سعادته لأداء مباراة كرة قدم دون أن يقطع الصيام وأنه سعيد جدا لأن الصوم وأداء الفريضة هو عبادة لله.



أماد ديالو يؤدي المباراة وهو صائم:



النني يفتتح صالة للصلاة في أرسنال:



أكبر حفل إفطار جماعي:



وكان "أماد ديالو" لاعب مانشستر يونايتد، قد تحدث عن مشاركته في الفوز على ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي وهو صائم.وقال ديالو عقب المباراة: "أنا صائم اليوم، الأمر ليس سهلاً عندما تصوم ولكنك عليك أن تؤمن بنفسك، أنا أصوم لله لذلك أنا سعيد جداً بالصوم".وقبل أيام أعرب اللاعب محمد النني عن سعادته بالانتهاء من فتح صالة للعبادة، داخل نادي أرسنال لأجل التفكر وأداء الفريضة في شهر رمضان.وكان النني عقد كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات "إكس": "أنا فخور جدًا بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في استاد الإمارات".وأضاف: "الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل، أنا ممتن حقًا للموظفين وكل من شارك في تحقيق ذلك".أيضا في وقت سابق وفي نهاية شهر رمضان، استضاف ملعب ويمبلي الذي تُلعب عليه مباريات منتخب إنجلترا حفل إفطار جماعي، وذلك بحضور نحو 1000 شخص وفقا لما أعلنته "أوبن إفطار".وقالت مؤسسة "أوبن إفطار" المعنية بتنظيم هذا الحدث التاريخي حينها معلقة على هذا الحدث:"هذا هو أكبر حفل إفطار جماعي خلال شهر رمضان في ملاعب كرة القدم على مر العصور".وعلى غير العادة، ازدحم ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، ، لكن الازدحام لم يكن بجماهير الكرة، وإنما كان باستضافة أكبر إفطار في ملاعب كرة القدم.