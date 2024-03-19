الثلاثاء، 09 رمضان 1445 ، 19 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لاعب شهير في مواجهة ليفربول: "أنا أصوم لله وسعيد جدا بالصوم"

ا
اللاعب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعرب اللاعب "أماد ديالو"عن سعادته لأداء مباراة كرة قدم دون أن يقطع الصيام وأنه سعيد جدا لأن الصوم وأداء الفريضة هو عبادة لله.

أماد ديالو يؤدي المباراة وهو صائم:اضافة اعلان

وكان "أماد ديالو" لاعب مانشستر يونايتد، قد تحدث عن مشاركته في الفوز على ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي وهو صائم.
وقال ديالو عقب المباراة: "أنا صائم اليوم، الأمر ليس سهلاً عندما تصوم ولكنك عليك أن تؤمن بنفسك، أنا أصوم لله لذلك أنا سعيد جداً بالصوم".

النني يفتتح صالة للصلاة في أرسنال:

وقبل أيام أعرب اللاعب محمد النني عن سعادته بالانتهاء من فتح صالة للعبادة، داخل نادي أرسنال لأجل التفكر وأداء الفريضة في شهر رمضان.
وكان النني عقد كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات "إكس": "أنا فخور جدًا بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في استاد الإمارات".
وأضاف: "الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل، أنا ممتن حقًا للموظفين وكل من شارك في تحقيق ذلك".

أكبر حفل إفطار جماعي:

أيضا في وقت سابق وفي نهاية شهر رمضان، استضاف ملعب ويمبلي الذي تُلعب عليه مباريات منتخب إنجلترا حفل إفطار جماعي، وذلك بحضور نحو 1000 شخص وفقا لما أعلنته "أوبن إفطار".
وقالت مؤسسة "أوبن إفطار" المعنية بتنظيم هذا الحدث التاريخي حينها معلقة على هذا الحدث:"هذا هو أكبر حفل إفطار جماعي خلال شهر رمضان في ملاعب كرة القدم على مر العصور".
وعلى غير العادة، ازدحم ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، ، لكن الازدحام لم يكن بجماهير الكرة، وإنما كان باستضافة أكبر إفطار في ملاعب كرة القدم.

اقرأ أيضا

احذر حيل الشيطان في الانشغال بالمفاضلة بين القراءة بالتدبر وكثرة الختمات في رمضان

يعجز عن الصيام في رمضان.. هل يجوز إخراج الفدية أول الشهر المبارك؟

فوائد مذهلة لاختيار المشروبات الأفضل في رمضان.. ماذا عن الحليب والتمر؟

منها "إزالة السموم وتخفيف احتقان الأنف".. هل جربت شرب الماء الساخن على الإفطار في رمضان؟

بالفيديو.. "الفوزان" يوضح فضل ومنزلة الصدقة في رمضان

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الخثلان - سعد الخثلان 10:42 ص الإثنين، 18 مارس 2024

"الخثلان": هكذا يكون شهر رمضان مدرسة تربوية للمسلم

الخثلان - سعد الخثلان 12:05 ص السبت، 16 مارس 2024

موعظة بليغة لـ"الخثلان" عن أفضل الأعمال في رمضان بعد الصيام (فيديو)

شهر رمضان 1:43 م الأربعاء، 13 مارس 2024

عدد لا يُحصى من الفوائد.. ماذا يفعل صيام شهر رمضان بجسمك؟

الشيخ الخثلان 12:23 ص الإثنين، 11 مارس 2024

هل التبغ يفسد الصيام وما الفرق بينه وبين البخور؟ الخثلان يجيب