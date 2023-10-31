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لأول مرة.. عنكبوت يعيش بأذن امرأة بعد انسلاخه عن هيكله

العنكبوت في أذن امرأة
عنكبوت يعيش بأذن امرأة
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بعد 4 أيام من شعورها بحركة داخل أذنها، وسماع أصوات غريبة، لجأت امرأة من تايوان أخيرًا إلى الأطباء لتكتشف مفاجأة.

عنكبوت ينسلخ عن هيكله

وفي عيادة الأذن والأنف والحنجرة، فحص الأطباء أذني المرأة البالغة من العمر 64 عامًا، ليكتشوا وجود عنكبوت صغير يتحرك في قناة أذنها اليسرى، والغريب أن العنكبوت قد انسلخ عن الهيكل الخارجي له، وفق ما جاء في تقرير عن حالتها بمجلة نيو إنجلاند الطبية.
ونشر الأطباء المشرفون على حالتها مقطعًا صغيرًا يظهر العنكبوت وهو يتحرك إلى جوار قشرته الخارجية التي انسلخت عنها.
وتمكن الأطباء في النهاية من إزالة العنكبوت وهيكله بواسطة أنبوب.

لم تشعر بالألم

وقال الدكتور تينغشين وانغ، مدير قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى تاينان، الذي كتب تقريرًا عن الحالة: "لم تشعر بالألم لأن العنكبوت كان صغيرًا جدًا، حجمه حوالي 2 إلى 3 ملليمترات فقط"، لكن الغريب أنه لم يشاهد من قبل حشرة تنسلخ داخل قناة الأذن.
وقال إنه "رأى النمل والعث والصراصير والبعوض داخل آذان الناس من قبل، لكنه لم ير قط حشرة تنسلخ داخل قناة الأذن".

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