لأول مرة.. النمل الناري الأحمر يغزو أوروبا ويهدد عواصمها (فيديو)

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رصد العلماء، النمل الناري الأحمر، أسوأ وأغلى أنواع الآفات الغازية في العالم، في أوروبا للمرة الأولى.

وعلى الرغم من أنه جرى في السابق "اعتراض" هذا النوع من النمل المدمر في أمريكا الجنوبية بأوروبا، إلا أنه لم يعثر على مستعمرة راسخة وناضجة في القارة حتى ظهورها خلال فصل الشتاء الماضي في صقلية بإيطاليا. اضافة اعلان

وعثر فريق من الباحثين الإسبان والإيطاليين على 88 عشًا للنمل الناري الأحمر على مساحة 5 هكتارات (12 فدانًا) بالقرب من مدينة سيراكيوز الساحلية التجارية في صقلية.

وتوصلوا من خلال الاختبارات الجينية إلى أن المستعمرات ربما جاءت عبر طرق الشحن من الصين أو الولايات المتحدة.





أسباب غزو النمل الناري الأحمر



عواقب وخيمة على النظم البيئية



اكتشاف النمل الناري الأحمر



وقال الباحثون في الدراسة المنشورة في مجلة "كيورنت بيولوجي"، إنهم استخدموا تتبع الرياح ونمذجة توزيع الأنواع لتحديد أن نصف المناطق الحضرية في أوروبا "مناسبة بالفعل" لغزو النمل الناري الأحمر، وأن ارتفاع درجة حرارة المناخ المتوقع في ظل الاتجاهات الحالية "سيفضل توسع هذه النملة الغازية".وحذر الباحثون من أن المدن الكبيرة مثل برشلونة وروما ولندن وباريس يمكن أن "تتأثر بشكل كبير" بهذه الأنواع الغازية، والتي يمكن أن تؤثر على أنماط حياة الناس بسبب وفرتها وعدوانيتها.وقال المؤلف الرئيسي ماتيا مينشيتي من معهد علم الأحياء التطوري في إسبانيا في بيان: "النمل الناري الأحمر واحد من أسوأ الأنواع الغازية. ويمكن أن ينتشر بسرعة مثيرة للقلق. كان العثور على هذا النوع في إيطاليا مفاجأة كبيرة، لكننا كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي".وحذر الباحثون من أنه ما لم ترد السلطات بقوة على انتشار النمل الناري، فقد تكون هناك عواقب وخيمة على النظم البيئية والزراعة وصحة الإنسان في أوروبا، وفق وكالة "يو بي آي".وأشاروا إلى أن لدغته مؤلمة ومزعجة ويمكن أن تسبب بثرات وردود فعل تحسسية، مما قد يؤدي إلى صدمة الحساسية.وقال روجر فيلا، الباحث الرئيسي في مجموعة تنوع الفراشات وتطورها التابعة للمعهد الإسباني، إن "الجهود المنسقة للكشف المبكر والاستجابة السريعة في المنطقة ضرورية لإدارة هذا التهديد الجديد بنجاح، قبل أن ينتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه".وقال الباحثون إن الجمهور يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في اكتشاف النمل الناري الأحمر، مع الأخذ في الاعتبار أن النمل يتواجد بشكل متكرر في المناطق الحضرية والمناطق المجاورة.من السهل إلى حد ما على المراقبين غير المدربين اكتشاف وجودهم بسبب لسعاته المؤلمة والتلال المميزة لأعشاشه، بحسب قولهم.