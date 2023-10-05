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صحيفة تواصل الالكترونية

اخترق المياه نحو الأعماق

لأول مرة.. إطلاق طوربيد بحري من طائرة مسيّرة (فيديو)

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طائرة مسيرة
أ أ
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تمكنت طائرة مسيرة من دون طيار "درونز"، من إطلاق صاروخ بحري "طوربيد"، وذلك للمرة الأولى في تطور سيكون له انعكاسات على ساحات القتال البحرية.

المسيّرة كانت تحمل اسم "T-600"، وسميت الطائرة باسم الآلة المدعومة من الذكاء الاصطناعي، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.اضافة اعلان

إطلاق طوربيد بحري



وأوضحت الصحيفة أن الطائرة المسيّرة نجحت في إطلاق الطوربيد من السماء صوب أعماق البحر. 
ووثقت مقطع فيديو الطوربيد "Sting Ray" مثبت أسفل طائرة مسيّرة من طراز "كوادكوبتر" البريطانية الصنع.

الطوربيد يخترق المياه



وحلقت المسيّرة فوق المحيط قبل أن تطلق الصاروخ البحري الذي اخترق سطح المياه نحو الأعماق.


وجرى عرض إطلاق السلاح خلال تدريبات لحلف شمال الأطلسي في البرتغال أواخر سبتمبر الماضي، حيث أظهر قدرات غير عادية في مواجهة الغواصات.

وأظهرت هذه التجربة أن لدى الطائرات المسيّرة قدرات كامنة على أتمتة الدعم اللوجستي والإمداد وعمليات إخلاء الجرحى والقتلى.

 

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