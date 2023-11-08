الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

كيف يقتل المدير طموحك؟.. أفضل طريقة لاكتشاف المواهب الإبداعية للموظفين

المدير الناجح
المدير الناجح هو الذي يكتشف مواهب موظفيه
أ أ

قال الكاتب محمد الأحيدب، إن كثيرًا من الأفكار الإبداعية بل والإنجازات الإدارية والهندسية والطبية والنجاحات في مجالات عدة سُرقت من أصحابها الحقيقيين وجيرت لغيرهم بسبب عقدة التسلسل الوظيفي.اضافة اعلان
وأضاف الأحيدب عبر صحيفة "الرياض"، أن "من أسوأ سلبيات المبالغة في التقيد بالتسلسل الوظيفي في المؤسسة أو الشركة هو أن يعمد الرئيس المباشر لفرض قيد على موظفيه بألا يكتبوا مقترحًا أو يسهموا بطرح فكرة إبداعية إلا من خلاله".

الموظف المبدع

وتابع: "وبالتالي فإن الموظف المبدع لا يستطيع إيصال مقترحه أو فكرته للإدارة العليا إلا عبر رئيسه المباشر، ولو توقف الأمر عند هذا الحد لكان أخف تأثيرا وأسهل وطأة على الإبداع والطموح والفكر الخلاق".
ورأى أن "الطامة الكبرى تقع عندما يقوم الرئيس المباشر باستلام خطاب المقترح أو الفكرة الإبداعية وبدلاً من أن يضع عليه خطاب تغطية ويرسله كما هو باسم صاحب الفكرة أو المقترح، يقوم بوضعه في الدرج أو تمزيقه وكتابة خطاب جديد تحت توقيعه هو وإرسال المقترح وكأنه منه هو، أي باختصار يقوم بسرقة الفكرة أو المقترح وتجييره لنفسه".
وأوضح أن "هذا السلوك الذي يحدث كثيرًا من بعض المديرين يتسبب في قتل الطموح لدى الموظف المبدع وإحباط بقية الموظفين وعدم تشجيعهم على التفكير الخلاق".
علاوة على وصفه للأمر بأنه "سرقة فكرية دنيئة يعلمها كثير من الموظفين فينظرون لرئيسهم المباشر باحتقار لا يستطيعون التعبير عنه، وبدلاً من أن يكون قدوة حسنة لهم يصبح وقد سن سنة إدارية سيئة قد تؤثر في قلة منهم مستقبلا فيقلدونه وتؤثر في البقية فيفقدون الثقة في المؤسسة أو الشركة بأكملها".

اكتشاف المواهب الإبداعية

وأوضح الأحيدب أن "ترك المجال واسعًا ومفتوحًا لتواصل الموظف، مهما صغر مركزه الوظيفي، مع الإدارة العليا فيما يخص المقترحات التطويرية والأفكار الإبداعية هو السبيل لاكتشاف المواهب الإبداعية وإعطاء كل صاحب حق فكري حقه وعدم إتاحة المناخ لصعود طرف سلبي على أكتاف طرف إيجابي وبالتالي تطوير سريع للمؤسسة".
وفيما يتعلق بالتقيد بالتسلسل الوظيفي، بين الكاتب أن "ثمة طرق حديثة للتخاطب تضمن الالتزام بالتسلسل مع حفظ الحقوق، مثل أن يكون الخطاب بصيغة (من الموظف فلان إلى الإدارة العليا عبر رئيسه فلان)".

اقرأ أيضا

المشي والتأمل
8:15 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

لمن يعاني التشتت الفكري.. 10 طرق للتغلب عليه

أسعار العملات الريال
8:06 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

فيديو متداول .. كيف تبدأ حياتك بـ 10 ريالات وتصبح 67 مليونًا في هذا التوقيت؟

الدكتور سعد الخثلان
7:57 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

هل يُكره كثرة الحلف حتى لو كان الإنسان صادقًا؟ "الخثلان" يوضح (فيديو)

العملاق
8:19 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

"أحبها ومات فيها".. وفاة غلام شبير الملقب بـ"العملاق الباكستاني" في جدة

اقرأ أيضا

النيران تلتهم سيارة في منطقة صحراوية وهذا ما فعله صاحبها (فيديو)

هل يمكن أن يختفي ملح الأرض من العالم؟ دراسة أمريكية تجيب

عالم الزلازل الهولندي يتوقع زلزالاً كبيرًا بالمنطقة بسبب الحرب في غزة

الاقتراب من الموت.. لماذا يمر الوقت ببطء عند التعرض لحادث خطير؟

تحذير من ملصقات عجلة القيادة: قد تؤدي إلى الوفاة

كلمات البحث

اقرأ أيضا

الدكتور سعد الخثلان
8:41 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

من فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة فكيف يقضيها؟ "الخثلان" يُجيب

مدن معرضه للغرق
8:36 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

هل أنت في خطر؟.. 99 مدينة في جميع أنحاء العالم معرضة للغرق

676856
7:58 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

طريقك للنجاح.. تعرف على أهم 6 قواعد لإدارة حياتك بشكل أفضل

أمراض القلب
7:32 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

في صباح يوم جديد.. أهم علامات القلب السليم وخطوات عملية لاكتسابها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

المدن الطبية بوزارة الداخلية
8:11 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

باقي 24 ساعة.. استمرار التقديم على وظائف المدن الطبية بوزارة الداخلية

حساب المواطن
8:01 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي قبل يوم من دفعة نوفمبر

المدير الناجح
7:31 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

كيف يقتل المدير طموحك؟.. أفضل طريقة لاكتشاف المواهب الإبداعية للموظفين

أمطار المملكة
7:14 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطق

الهيئة العامة لعقارات الدولة
5:50 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. تفصيلات مشروع نظام المساهمات العقارية المطروح للاستطلاع

المكالمات المزعجة على هواتف آيفون
3:49 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تتجسس على خصوصياتنا.. كيف تحظر المكالمات المزعجة على هواتف آيفون؟