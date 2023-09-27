كيف يحدث هذا؟.. الديدان تنتج 6.5% من الحبوب على مستوى العالم

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كشف باحثون مقيمون في الولايات المتحدة، أن ديدان الأرض تؤدي دورًا في حوالى 6,5% من إنتاج الحبوب العالمي.

ووفقًا للباحثين، فإن "ديدان الأرض تساهم بحوالى 6,5% من الإنتاج العالمي للحبوب (الذرة والأرز والقمح والشعير) و2,3% من إنتاج البقوليات، أي ما يعادل أكثر من 140 مليون طن سنويًا"، وفق ما ورد في مقال نشرته مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز". اضافة اعلان

ويُعرّف الباحثون "مساهمة" ديدان الأرض بأنها النسبة المئوية للإنتاج الزراعي الذي أصبح ممكنًا بفضلها.





دور إيجابي



ممارسات الزراعة الإيكولوجية



التنوع البيولوجي

وكان دورها الإيجابي في صحة التربة ونمو النباتات معروفًا بالفعل، مع عوامل متعددة في هذا المجال بينها:- أماكن عيشها التي تسمح للماء بالتسلل إلى الأرض.-مشاركتها في إعادة تدوير العناصر الغذائية لتغذية النباتات عبر فضلاتها.-مساعدتها في إنتاج الهرمونات التي تسهل عملية نمو النبات.لكن الباحثين الذين قادوا الدراسة، سعوا للمرة الأولى إلى تحديد مدى مساهمة ديدان الأرض في الإنتاج الزراعي.وللقيام بذلك، حللوا الخرائط الحديثة حول وجود ديدان الأرض، وبيانات عن الإنتاج الزراعي والدراسات السابقة حول إنتاجية التربة بناءً على وجود هذه اللافقاريات.وعلى الرغم من وصفهم نتائج الدراسة بأنها "مشجعة" وتدفع إلى الاعتقاد بإمكان تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال رعاية أفضل للحياة في التربة، قال الباحثون إن الدراسة مشوبة أيضًا بـ"ضبابية" منهجية.واقترح معدو الدراسة تشجيع ممارسات الزراعة الإيكولوجية التي تحافظ على حياة التربة وخصوصًا ديدان الأرض.إذ أنها مهددة اليوم على وجه الخصوص بالزراعة المكثفة، مع الاستخدام المكثف للمواد الكيميائية والحراثة المنتظمة.وقال ستيفن فونتي، المشارك في إعداد الدراسة، وهو باحث في جامعة كولورادو، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "يُقدّر أن التربة تحتوي على ما يقرب من نصف التنوع البيولوجي على الكوكب، لذا فهي عنصر حاسم في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي".لذلك، دعا فونتي إلى الحد من استخدام المبيدات الكيماوية، وتقليص كثافة أنشطة الحراثة ووتيرتها. مع ذلك، فإن نشر السماد الزراعي يمكن أن يساعد في تغذية ديدان الأرض.