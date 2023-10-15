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كيف سميت الشهور العربية؟.. "الزعاق" يجيب

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الزعاق
أ أ
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قال خبير الطقس والمناخ خالد الزعاق إن  الشهر الرابع من شهور السنة الهجرية يسمى ربيع الآخر، وسمي بذلك لأنه كان يقع في موسم الخريف، فالعرب القدماء يسمون الربيع خريفا.اضافة اعلان

الشهور العربية:



وأضاف "الزعاق" أن الشهور العربية كانت تتوائم مع مسمياتها "ربيع الأول وربيع الاخر" دلالة على الربيع الصيفي ورمضان من رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها.

وتابع: "شهر ربيع الآخر يتزامن دخوله مع موسم الوسم، فخلاله يستمر الهبوط التدريجي وبعد 50 يوما يبدأ دخول موسم الشتاء".

آخر سهيل 

في وقت سابق، قال  "الزعاق"؛ إننا سنعيش الأيام الألطف في السنة على الإطلاق خلال الـ 78 يوما المقبلة.

وأضاف في فيديو على حسابه في "إكس"، : تشمل 13 يوماً من آخر سهيل، و52 يوماً من الوسم، و13 يوماً من أول المربعانية "أكتوبر ونوفمبر وأول ديسمبر".

وتابع: نحن الآن نعيش في الأيام الأخيرة من موسم سهيل وخلالها تبدأ تنكمش الرطوبة على جميع السواحل والتي تشهد في كل يوم منها أجواء الفصول الأربعة.

واستكمل : نعيش الخريف في آخر العصر، ونعيش الربيع في أول الصباح، والقيظ في عز الظهر، والبوادر الشتوية في آخر الليل.

ولفت إلى أن المناطق الشمالية "طريف وعرعر وتبوك والجوف" وحائل والمناطق الجنوبية "الباحة وعسير وأبها" يشبون النار من باب الوناسة بآخر الليل.

وأضاف أن أمطار الـ 78 يوماً المقبلة تعد الأفضل في العام على الإطلاق لأنها تنبت جميع أنواع الحشائش البرية.



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