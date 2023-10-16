كيف تضاعف أرباحك وتحقق أكبر دخل في مجال التسويق عن بعد؟

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يتقاضى مديرو التسويق على موقع Freelancer على سبيل المثال ما يصل إلى 250 دولارًا في الساعة، وإذا كنت ترغب في كسب رقم مكون من ستة أرقام سنوياً، اضافة اعلان

وكلما زادت خبرتك زادت قيمتك وارتفع سعرك، وفق ما نصحت شبكة سي إن بي سي الأمريكية في تقرير لها، ومنها ما يلي:





تحفيز جائحة كوفيد





الأدوار التسويقية





نمو وظائف التسويق





مهارات تستحق رواتب كبيرة





البرامج التعليمية





تحويل التسويق الحر إلى عمل بدوام كامل





الطلب على التسويق حول العالم



حفزت جائحة كوفيد-19 الطلب بقوة على التسويق الرقمي حيث حرمت أزمة الصحة العامة التي ضربت العالم الشركات من أساليبها التسويقية التقليدية علاوة على اتجاه تسوق المزيد من المستهلكين عبر الإنترنت.وبعد مرور ثلاث سنوات، لا يظهر هذا الطلب أي علامات على التراجع حيث يعد مديرو التسويق من بين أسرع المهن نموًا في الولايات المتحدة بل وفي غيرها.تشهد منصات الوظائف مثل فليكس جوبز وفري لانسر أيضًا طفرة في عدد الأدوار التسويقية عن بعد والمختلطة والمستقلة.من المتوقع أن ينمو عدد الوظائف لمديري التسويق بنسبة 6.6% خلال العقد المقبل، وفقًا لتقارير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي وهو أسرع من متوسط المهن بشكل عام.بعض وظائف التسويق تتطلب من المرشحين الحصول على درجة البكالوريوس، إلا أن ذلك ليس شرطًا لبناء حياة مهنية ناجحة كمدير تسويق عن بعد.قال توني فرانا الخبير المهني في شركة ومنصة "فليكس جوبز" FlexJobs :"إن الأهم بكثير هو المهارات التقنية التي يمكن أن تدخل بها السوق.تتطلب معظم خدمات التسويق فهمًا قويًا لتحسين محركات البحث وتحليل البيانات والمعرفة الجيدة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، من بين مهارات أخرى".ويتطلب الإعلان عن وظيفة حديثة لمدير منتج لدى بعض الشركات الكبيرة والذي يتضمن حدًا أدنى للراتب قدره 107000 دولار خبرة من 5 إلى 7 سنوات في التسويق.يمكنك مشاهدة البرامج التعليمية على يوتيوب أو الالتحاق بدورات تدريبية عبر الإنترنت للحصول على شهادة في مهارات معينة.وفقًا لموقع "فيفر" وهو سوق ومنصة مستقلة، فإن معظم وظائف التسويق المستقلة تكون عن بُعد أيضًا لذلك يمكن لمديري التسويق العمل من أي مكان وتحديد ساعات العمل الخاصة التي يريدونها.بالإضافة إلى المرونة، يقول ماركوفيتش إن أحد أفضل جوانب العمل كمدير تسويق عن بعد هو الاستقرار. ويوضح قائلا: "معظم عملائي موجودون في الولايات المتحدة ولكني أعمل مع أشخاص في أستراليا وكندا والمملكة المتحدة أيضا.