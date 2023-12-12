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كيف تستفيد من شبكة علاقاتك في تحقيق الثروة والتقدم الوظيفي؟

كيف تدير علاقتك مع مديرك بنجاح؟
شبكة العلاقات جزء مهم من حياة الفرد
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أكد الكاتب والمستشار الإعلامي، عبدالله مغرم، أهمية شبكة العلاقات في خلق الثروة والتقدم الوظيفي.
واستعرض مغرم عبر صحيفة "الرياض" كيف أن شبكة العلاقات أصبحت تؤثر بشكل كبير في التقدم الوظيفي، وإن رآها لا تمثل بديلاً عن العمل والاجتهاد وبحث سبل التقدم، لكنها "قد تؤثر بشكل كبير في التقدم الوظيفي وفي تحقيق الثروات".اضافة اعلان

مفهوم شبكة العلاقات

وعرف مغرّم، شبكة العلاقات، بأنها "فن بناء ورعاية وصيانة العلاقات الإنسانية، وهي بكل تأكيد جزء من المهارات الناعمة للأفراد والتي من خلالها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المسارات الوظيفية والحياة بشكل عام".
وأشار إلى أنه يمكن تعزيز شبكة العلاقات بعدة طرق منها على سبيل المثال:
-حضور المؤتمرات والفعاليات المهنية والتي بدورها بالطبع تساهم بشكل كبير في فتح نوافذ للتواصل وتحقيق المستهدفات من تعزز شبكة العلاقات.
-بالإضافة إلى مختلف الطرق الرقمية التي يمكن من خلالها التعرف والاجتماع مع الشرائح المستهدفة رقميًا مثل شبكات التواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها، ومن ثم يتم تطوير محتوى مناسب للشرائح المستهدفة.

أهمية العلاقات في الحياة المهنية

واستشهد الكاتب بكتاب علاقاتك ثروتك (Your Network is Your Net worth)، للكاتبة بورتر جيل والتي تناول عددًا من الحقائق حول أهمية العلاقات في الحياة المهنية.
ومنها أن بين 75 ٪ - 80 ٪ يتم الحصول عليها من خلال العلاقات وليس من خلال التقديم على الفرص الوظيفية بالطريقة التقليدية.
بالإضافة إلى أن بعض الأبحاث تشير إلى أن 75 ٪ من التنفيذيين يرون أن شبكة العلاقات مهمة للنجاح الوظيفي.

فوائد العلاقات الاجتماعية

ورأى الكاتب أن "فوائد العلاقات تتجاوز المكاسب المهنية. فهي أداة للنمو الشخصي من خلال مناقشة وجهات نظر وأفكار متنوعة". 
وبرأيه، فإنها "يمكن أن تساهم في تطوير الأفكار والخبرات المختلفة إلى تطوير مهارات حل المشكلات والتي بدورها تساهم في الإثراء الفكري بشكل غير مباشر وفي التقدم الوظيفي تعزيز فرص بناء الثروات الثروة".
وانتهى الكاتب إلى التأكيد على أهمية شبكة العلاقات الاجتماعي باعتبارها:
عنصرًا محوريًا في معادلة التقدم الوظيفي وخلق الثروة في المجال التجاري
تساهم في الوصول إلى موارد لا تقدر بثمن
تعزز شبكة العلاقات نحو تحقيق الأهداف المهنية والمالية 
العلاقات التي يتم بنائها ورعايتها يمكن أن تكون أهم الأصول للأفراد.

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