كيف تدفعك الشركات العالمية لشراء منتجاتها الغالية وأنت راض؟

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يقف المستهلك حائرًا أمام أرفف المتاجر، بدءًا من محال البقالة والسلع الاستهلاكية الأساسية وصولًا إلى متاجر المنتجات الإلكترونية، ماذا يختار من بين العروض متباينة الحجم والسعر؟





الشرك.. خدعة الشركات العالمية لشراء المنتجات الأغلى



توجيه المستهلك نحو نسخة محددة من العلامة التجارية



تأثير الشرك.. لبيع الغرض الأكثر إلحاجا على الشركة



أمثلة على خداع العلامات التجارية لعملائها



التلاعب بالقيمة المدركة



وصف "تأثير الشرك" لأول مرة في ورقة بحثية عام 1981



وتكمن مشكلة الاختيار تكون أعمق ومثيرة للحيرة عندما يقع على عاتق المتسوق عبء الاختيار بين أكثر من بديلين، وعادة ما يكون البديل الثالث مطروحًا للتلاعب بأذهان المستهلكين ودفعهم لشراء أحد البديلين الرئيسيين وغالبًا يكون الأغلى.في متجر الإلكترونيات على سبيل المثال، إذا كان الاختيار بين نسختين من نفس مشغل الموسيقى، إحداهما بمساحة وسعر كبيرين والأخرى بمساحة وسعر صغيرين.ولتوجيه المستهلك نحو نسخة محددة فإن العلامة التجارية قد تطرح ثلاث نسخ، ولتكن الأولى "أ" بسعة 100 جيجا بايت وسعر 50 دولارًا، والثانية "ب" بسعة 70 جيجا وسعر 52 دولارًا، والثالثة "ت" بسعة 50 جيجا وسعر 30 دولارًويكون البديل الثالث ذي مساحة متوسطة وسعر هو الأعلى، فبطبيعة الحال سيتجنبه المستهلك (لن يدفع أكثر لمساحة أقل)، وبالتالي فإنه بشكل تلقائي يميل للنسخة "أ"، التي تفضل العلامة التجارية بيع المزيد منها.هذه الاستراتيجية التسويقية يطلَق عليها اسم "تأثير الشرَك" أو "تأثير سعر الإغراء" أو "تأثير الهيمنة غير المتماثلة"، لكن الاسم الأول هو الأكثر شيوعًا.والشركات لا تُستخدم دائمًا لبيع المنتج الأغلى، ومع ذلك، فقد يكون هذا هو الغرض الأكثر إلحاحًا بالنسبة لأغلب المسوقين.ومن بين الأمثلة الأكثر رواجًا وتلاعبًا بقرار المستهلك، أن نجد مقهى يقدم ثلاثة أحجام من العصير، الأول على سبيل المثال بحجم 350 ملي وسعر 3 دولارات، والثاني بحجم 450 ملي وسعر 4 دولارات، والثالث بحجم 610 ملي وسعر 4.5 دولار.ومع عملية حسابية بسيطة أثناء مطالعة قائمة المشروبات، سيصل الزبون إلى أن الثاني أكثر قيمة من الأول وبفارق دولار واحد، لكنه سيجد أيضًا أن الثالث أكثر قيمة من الثاني وبفارق نصف دولار فقط، وهذا لأن المقهى صممه ليهيمن ويكون جذابًا بشكل غير متماثل مع أقرانه.يقول الأستاذ المشارك للتسويق وسلوك المستهلك في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا "غري مورتيمر": يشير مفهوم الهيمنة غير المتماثلة إلى الشرك الذي تنصبه إحدى الشركات لجعل أحد خيارات منتجاتها أكثر جاذبية.ويتم ذلك عن طريق التلاعب بالقيمة المدركة التي تشمل الكمية والجودة والميزات الإضافية.ويضيف "مورتيمر" في تقرير نشره موقع "ذا كونفرزشن": ليس المقصود بشرك البيع، دفع المستهلكين بعيدًا عن المنافس وتوجيههم إلى منتجات الشركة فقط، وإنما عادة ما يكون التوجيه إلى المنتج الأكثر تكلفة وربحية.تم وصف "تأثير الشرك" لأول مرة من قبل الأكاديميين "جويل هوبر" و"جون باين" و"كريستوفر بوتو" في ورقة بحثية عُرضت في أحد المؤتمرات عام 1981، ونُشرت في مجلة "أبحاث المستهلك" خلال العام التالي.