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كيف تخرج من المطارات في أسرع وقت؟

مطارات الرياض
البعض قد يجد صعوبة في الخروج بسرعة من المطار
أ أ
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كشفت منشئة محتوى أمريكية اعتادت السفر عبر المطارات عن "سرها" المتعلق بالخروج من المطارات بشكل أسرع.
وتحدثت ليندساي مقدم، التي غالبًا ما تسافر بمفردها، عن نصيحتها البسيطة لمغادرة المطار في أسرع وقت ممكن عبر صفحتها على تطبيق "تيك توك"اضافة اعلان

حيلة بسيطة

وقالت في مقطع مدته 14 ثانية وحصد أكثر من 1.1 مليون مشاهدة: "تعالوا إلى مستوى المغادرين إذا كان مستوى الوصول ممتلئًا تمامًا بالسيارات. لأنه بعد ذلك يمكن للشخص الذي يقلك أن يصل إلى هناك دون أي مشاكل، ولن يضطر إلى الانتظار في الطابور".
وعلقت على الفيديو قائلة: "على الأقل لن أضطر إلى الانتظار لحظة أطول للعودة إلى المنزل".
وقالت مقدم لمجلة "نيوزويك": "لقد اكتشفت هذا الاختراق لأن مطار أوستن لديه بالفعل لافتات خلال أوقات السفر المزدحمة تشجع المسافرين على استخدام كلا المستويين للمغادرة والوصول. لا ينتبه الجميع لهذا الأمر، ولكن أولئك الذين يستمعون إلى هذه النصيحة لديهم وقت انتظار أقصر".
لكنها اعترفت بأن "هذه الحيلة لن تنجح في جميع المطارات"، لأن بعضها ليس لديه مناطق منفصلة للمغادرين والقادمين.

الإقامة في الفندق

من جانب آخر، قدمت تساعد حيل أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي السابقين، نصيحتها بشأن الإقامة في الفندق.
إذ توصي ضابطة وكالة المخابرات المركزية تريسي والدر، بالبقاء في غرفة بين الطابقين الثالث والسادس.
وأرجعت ذلك إلى أن هذه الغرف منخفضة بدرجة كافية عن الطابق الرئيسي للوصول إليها في حالات الطوارئ، ولكنها بعيدة بما يكفي عن المتسللين الذين يدخلون في الطابق الأرضي.
وتابعت: "عندما يتعلق الأمر بمستوى الأرضية، هناك شيئين - الأول هو الدخول. عادةً ما يسلك الشخص الذي يحاول إلحاق الأذى بأسهل طريقة ممكنة، وذلك من خلال الدخول عبر الطابق الأول لأنه أكثر سهولة في الوصول إليه".
وأشارت إلى أنه "مع الخروج، إذا كنت مرتفعًا جدًا في الطابق العشرين أو الحادي والعشرين، فسيكون من الصعب جدًا عليك الخروج بسرعة".

وبمجرد وصولها إلى غرفتها، تتأكد والدر دائمًا من قفل الباب وتثبيته ووضع سدادة الباب لأسفل لتوفير "مستوى إضافي من الأمان".

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