كيف تحفظ القرآن الكريم كاملاً على طريقة الأخوين أسامة وأحمد؟ (فيديو)

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استطاع الأخوان أسامة وأحمد، من الدمام، أن يحفظا القرآن الكريم كاملاً في سن مبكرة، ضمن 751 حافظًا تخرجوا من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية اضافة اعلان





تجربة الأخوين أسامة وأحمد في حفظ القرآن



نصيحة الأخوان لمن يريد حفظ القرآن



تخرج 751 حافظًا في المنطقة بالشرقية



ونقل مراسل قناة "الإخبارية" في تقرير نشر على صفحتها بمنصة "إكس"، تجربة الأخوين أسامة وأحمد في حفظ القرآن الكريم كاملاً.أكد الأخوان على أن اهتمام الأهل ومتابعتهم لهم كان السبب الرئيس في نجاحهم في حفظ القرآن الكريم كاملاً، إضافة إلى المواظبة على الحفظ والقراءة أولاً بأول.ونصح الأخوان كل من يريد حفظ القرآن الكريم أن يلتحقوا بفصول الحفظ قدر الإمكان، ثم المثابرة والاستعانة بالله على ما تفعل.وعن تأثير حفظ القرآن على الأخوين، أكدا أنهما يشعران بالسعادة وبالفخر، وأن الله اصطفاهما ليحفظا كتابه الكريم، "ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا".وأكدا أن حفظ القرآن الكريم له مردود إيجابي كبير على سلوكياتهما، من حيث أداء الواجبات والأفعال، وكيفية اتخاذ القرار.وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، قد رعى مؤخرًا، حفل تخريج 751 حافظًا للقرآن الكريم بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة.من جانبه، أوضح رئيس الجمعية عبدالواحد المزروع، أن عدد المستفيدين من أنشطة الجمعية بلغ أكثر من 46 ألف مستفيدٍ هذا العام، كما تم تكريم 985 من الحافظين والحافظات.