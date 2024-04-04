كيف تحافظ على نفسك من أضرار الكسوف الكلي للشمس؟

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تستعد أمريكا الشمالية لكسوف كلي للشمس في 8 أبريل الجاري، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية للحماية من أضرار النظر إلى الشمس.

ووفقًا لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، تستمر مدة الكسوف النادر أربعة دقائق و28 ثانية متجاوزًا مدة الكسوف السابق الذي بلغت دقيقتين.

ومن المتوقع حدوثه على طول المسار ابتداءً من المكسيك مرورًا بالولايات المتحدة وكندا، علمًا بأن لن يشهد سكان تلك المناطق هذه الظاهرة الاستثنائية قبل 20 عامًا.

وحذرت ناسا من المخاطر الناجمة عن النظر إلى الشمس أثناء مراحل الكسوف، قائلة إن النظر إليها من خلال عدسة الكاميرا أو المنظار أو التلسكوب بدون مرشح شمسي سيؤدي على الفور إلى إصابة شديدة في العين.





المراحل الجزئية لكسوف الشمس



ماذا تفعل إذا لم يكن لديك نظارات الكسوف؟



وعند مشاهدة المراحل الجزئية لكسوف الشمس مباشرة، والذي يحدث قبل وبعد الكسوف الكلي، يجب النظر من خلال نظارات رؤية شمسية آمنة (نظارات الكسوف) أو جهاز عرض، مع ضرورة أن يتوافق مع المعيار الدولي ISO 12312-2.ويحذر النظر من خلال النظارات الشمسية العادية، لأنه مهما كانت داكنة، فإنها ليست آمنة لمشاهدة الشمس.وينصح دائمًا بفحص نظارات الكسوف أو جهاز العرض قبل الاستخدام؛ وفي حالة تمزقه أو خدشه أو تلفه، تخلص منه. فيما يجب أن يخضع الأطفال للمراقبة عند استخدام أجهزة العرض الشمسية.كما لا ينصح بالنظر إلى الشمس من خلال عدسة الكاميرا أو التلسكوب أو المنظار أو أي جهاز بصري آخر أثناء ارتداء نظارات الكسوف أو استخدام عارض شمسي محمول، فالأشعة الشمسية المركزة سوف تحترق عبر المرشح وتتسبب في إصابة خطيرة للعين.إذا لم يكن لديك نظارات الكسوف أو جهاز عرض الطاقة الشمسية المحمول، يمكنك استخدام طريقة المشاهدة غير المباشرة، والتي لا تتضمن النظر مباشرة إلى الشمس.ويكون ذلك من استخدام جهاز عرض ذي ثقب صغير، والذي يحتوي على فتحة صغيرة، ويعرض صورة الشمس على سطح قريب. ومع وجود الشمس خلفك، يمكنك بعد ذلك مشاهدة الصورة المعروضة بأمان، لكن لا تنظر إلى الشمس من خلال الثقب!عند مشاهدة المراحل الجزئية للكسوف من خلال الكاميرات أو المناظير أو التلسكوبات المجهزة بمرشحات شمسية مناسبة، لا تحتاج إلى ارتداء نظارات الكسوف. (تقوم المرشحات الشمسية بنفس وظيفة نظارات الكسوف لحماية عينيك).اطلب مشورة الخبراء قبل استخدام مرشح الطاقة الشمسية مع كاميرا أو تلسكوب أو منظار أو أي جهاز بصري آخر. ويجب الانتباه إلى تثبيت المرشحات الشمسية في مقدمة التلسكوب أو المنظار أو عدسة الكاميرا أو أي بصريات أخرى.