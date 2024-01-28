كيف تتميز في مقابلة العمل للحصول على الوظيفة؟

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إذا كنت ترغب في الحصول على وظيفة أحلامك، فأنت بحاجة إلى توضيح سبب كونك
أفضل شخص لهذا الدور بشكل مقنع.
كيف تنجح في مقابلة العمل والحصول على الوظيفة مقالت الخبيرة المهنية، إيرين
ماكجوف: “هناك عدد من المراحل المقنعة والقوية التي يحب محترفو التوظيف سماعها، من
أقوى العبارات التي يمكنك استخدامها هي: “الشيء الوحيد الذي يثيرني في هذا الدور هو..”.
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1. يجعلك تبدو
واثقاًتم تصميم مقابلات العمل مع عدم توازن القوى المدمج، وترى ماكجوف أنه بسبب
حاجتك للفوز بالوظيفة، فعليك أن تثير إعجاب مدير التوظيف.
ولكن عندما تستخدم هذه العبارة، فإنك تنقل بمهارة إلى الشخص الذي يجري معك المقابلة أنك لست في حاجة ماسة إلى وظيفة فحسب.
2. ينقل
الإيجابية والقدرةفي وقت مبكر، كان القائم بالمقابلة يبحث ببساطة عن الكفاءة الأساسية، لذلك
عندما تعبر عما يثير اهتمامك بالفعل بشأن هذا المنصب، فإنك تظهر حماساً لا يقول
فقط “أستطيع القيام بهذه الوظيفة”، ولكن “أنا أيضاً مستعد لمواجهة التحديات التي
تأتي معها”.
يريد أصحاب العمل المرشحين الذين لا يبحثون فقط عن وظيفة، ولكنهم حريصون على أن يصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الفريق.