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كيف تتميز في مقابلة العمل للحصول على الوظيفة؟

المقابلة الشخصية
التميز في المقابلة الشخصية
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إذا كنت ترغب في الحصول على وظيفة أحلامك، فأنت بحاجة إلى توضيح سبب كونك أفضل شخص لهذا الدور بشكل مقنع.

كيف تنجح في مقابلة العمل والحصول على الوظيفةاضافة اعلان

 مقالت الخبيرة المهنية، إيرين ماكجوف: “هناك عدد من المراحل المقنعة والقوية التي يحب محترفو التوظيف سماعها، من أقوى العبارات التي يمكنك استخدامها هي: “الشيء الوحيد الذي يثيرني في هذا الدور هو..”.

1. يجعلك تبدو واثقاً

تم تصميم مقابلات العمل مع عدم توازن القوى المدمج، وترى ماكجوف أنه بسبب حاجتك للفوز بالوظيفة، فعليك أن تثير إعجاب مدير التوظيف.
ولكن عندما تستخدم هذه العبارة، فإنك تنقل بمهارة إلى الشخص الذي يجري معك المقابلة أنك لست في حاجة ماسة إلى وظيفة فحسب.

2. ينقل الإيجابية والقدرة

في وقت مبكر، كان القائم بالمقابلة يبحث ببساطة عن الكفاءة الأساسية، لذلك عندما تعبر عما يثير اهتمامك بالفعل بشأن هذا المنصب، فإنك تظهر حماساً لا يقول فقط “أستطيع القيام بهذه الوظيفة”، ولكن “أنا أيضاً مستعد لمواجهة التحديات التي تأتي معها”.
يريد أصحاب العمل المرشحين الذين لا يبحثون فقط عن وظيفة، ولكنهم حريصون على أن يصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الفريق.

3. يوضح البحث والتحضير

يتطلع القائمون على إجراء المقابلات دائماً لمعرفة ما إذا كان المرشحون مستعدين أم لا. هل قاموا بأبحاثهم؟ هل هم قادرون؟ هل سيكون توظيفهم على حساب الآخرين هو الاختيار الصحيح؟

كيفية تناسب الدور مع شغفك وأهدافك

باستخدام عبارة مثل “شيء واحد يثير اهتمامي…”، فإنك تشير ضمنياً إلى أنك لا تعرف تفاصيل الدور فحسب، بل أنك فكرت أيضاً في كيفية تناسب الدور مع شغفك وأهدافك.


بعض الكلمات أكثر قوة من الواسطة

تذكر أن الأبحاث تظهر كيف أن بعض الكلمات قد تكون أكثر أهمية من الحديث عن قوة معارفك وخبراتك. لذا تأكد من أن نبرة صوتك ووضعيتك تتماشى مع اهتمامك وحماسك. تدرب مع صديق أو قم بتصوير نفسك وأنت تجيب على الأسئلة لتصبح أكثر وعياً بلغة جسدك.

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