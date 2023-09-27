كيف تتخلص من مديرك السيء في 5 خطوات؟

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العمل ليس مجرد مكان يقضي به الأشخاص بعض الوقت خلال اليوم، بل يشكل جزءًا كبيرًا من الحياة اليومية للأفراد.

ويعاني الكثير من الأشخاص بسبب مديريهم، إما لأنه غير مهني، أو يفتقر إلى الخبرة والمعرفة، أو لأنهم مزعجون، مما يجعل حياتهم بائسة، لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أنه بإمكانهم إقالة مديريهم المزعجين. اضافة اعلان





1ـ الاحتفاظ بسجل لأفعال المدير





2- نصب فخ للمدير



3- تقديم حجة منطقية



4- تقديم الشكوى للشخص المناسب



5- تجنب النميمة

يشير خبراء التوظيف إلى أن الخطوة الأولى لبدء حملة ضد المدير، تتمثل في الاحتفاظ بسجل مفصّل يحوي كل تعامل بين الموظف ومديره.وينبغي أن يدوّن الموظف تاريخ كل موقف، وما حدث فيه بالضبط، والشعور، وإذا كان زملاء العمل تعرضوا لموقف مماثل، مما يجعل لديه دليلاً قاطعًا على أن المدير يسيء التصرف بالفعل.إقالة المدير ليست بالأمر السهل، وأفضل طريقة للقيام بذلك تتمثل في جعل المديرين الذين يتولون مناصب أعلى من هذا المدير يرون سلوكه السيئ.إذا كان الشخص يعمل في شركة مالية على سبيل المثال، ويعلم جيدًا أن مديره يتصرف بشكل عنيف ومهين، يطلب من مديره المشاركة في جلسات العمل بدواعي الإفادة ولكي يظهر ما بداخله.لا يكفي أن يذهب الشخص إلى قسم الموارد البشرية، أو المديرين الذين يتولون مناصب أعلى، ليخبرهم بأن مديره شخص سيئ ويؤذي مشاعره، لكنه يحتاج إلى تقديم حجة منطقية تشرح لماذا يجب التخلص منه؟.شرح التكاليف المحتملة التي قد تتكبدها الشركة في حالة إذا ما قام أحد الموظفين برفع دعوى قضائية ضدها بسبب تصرفات المدير.وعندما يعرض الموظف كل ذلك على المديرين الأعلى منصبًا، فإنهم سيأخذون الشكوى بعين الاعتبار، لأن الأمر حينها سيتعلق أيضًا بإهدار أموال الشركة، وسيحاولون التوصل إلى حل لتجنب ذلك.قد يعتقد الشخص أن قسم الموارد البشرية أفضل مكان لتقديم شكوى ضد المدير، ورغم أن بعض الشركات يوجد بها أقسام موارد بشرية تعمل بشكل مستقل وتحمي الموظفين، إلا أن هناك شركات ليست كذلك.ومن الأفضل أن يتحدث الموظف مع شخص أعلى منصبًا من مديره، ولا توجد علاقة شخصية تربطه بالمدير، الذي يريد الموظف فصله.أسوأ شيء يمكن أن يفعله الشخص الذي يرغب في فصل مديره هو النميمة، فقد يعتقد الشخص أن من يحكي لهم عن نيته هم أشخاص موثوق بهم، ولكن قد ينقلب الوضع في النهاية ضد الموظف.