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كيف تتجنب تـأثير الغيرة المهنية على نجاحاتك العملية؟

سوق العمل السعودي
الغيرة بين الزملاء من سمات أي عمل
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طالب الكاتب محمد الأحيدب، بإبعاد الأطباء عن إدارة المنشأة الصحية، على أن يتولى القيادة إداري متخصص.
وتحدث الأحيدب عبر صحيفة "الرياض" من واقع خبرته العملية على مدى حوالي 40 سنة، عن الغيرة المهنية، التي تتمثل في حسد شخص أو عدة أشخاص يعملون في نفس المجال أو التخصص لزميل أو عدة زملاء نجحوا في مهنتهم.اضافة اعلان
وأضاف: "وقد يصل الحسد حد المحاربة ومحاولة إعاقة النجاح أو تشويهه أو التقليل منه ما أمكن ذلك"، محذرًا من أن "الغيرة المهنية لا تعرف حدودًا ولا تعترف بمستويات أو درجة علمية أو مستوى ثقافي".

 الغيرة المهنية

وفي حين دعا إلى وضعها في الحسبان لمن يكافح من أجل النجاح، أشار الأحيدب إلى أنه رأى الغيرة المهنية في أساتذة جامعات وفي أطباء وصيادلة وإداريين كبار ومهندسين وعلماء وباحثين. 
وتابع: "وقد تصل حدًا يضر بالصالح العام ويضحي به، ولذا فإن نصيحتي دوما ألا يجعل الإنجاز الوطني عرضة لأخطار الغيرة المهنية، وذلك بأن نبعد النجاح المهني عن تأثير الزميل الإداري".

إدارة المنشأة الصحية

وأردف قائلاً: "ولذا اقترحت كثيرًا أن يتولى الإدارة للمنشأة الصحية إداري متخصص في الإدارة لعدة أسباب؛ أهمها التخصص، ووضع المتخصص المناسب في مجال علمه وما تعلم، وعدم إيكال الإدارة لطبيب أو صيدلاني فهو لم يتعلمها مطلقًا".
وأشار إلى أن "هذا سبب رئيس لكنه ليس الوحيد فقد يخضع الإدارة لمصلحته المهنية، ويسلب إنجاز زملائه، وقد يسخرها لأهواء الغيرة المهنية فيعيق إنجاز غيره".
وأكمل الكاتب: "وليس أقل الأسباب هو تحاشي تأثير الغيرة المهنية على النجاح المهني بسبب النفوذ الإداري، وأحمد الله أن ما اقترحته يطبق حاليًا في وطني وبنجاح تام في عهد زاهر".

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