كيف أصبح قيء الحوت أفخم أنواع العطور في العالم؟

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ربما لن تصدق ما الذي يجعل رائحة بعض العطور والكولونيا مميزًا إلى حد كبير.

يمكن لمادة شمعية نادرة تسمى العنبر - تُعرف باسم "الذهب العائم"، والتي تعد بمثابة كنز في صناعة العطور - أن ترفع من مستوى روائح ومكونات العطر أو الكولونيا. اضافة اعلان

قال نوفمبر نيكولز ، صانع العطور:: "إنها مادة ثمينة للغاية ومعروفة برائحتها الفريدة وصفاتها المثبتة". وتابع "إنه يعزز طول عمر وعمق العطور التي يضاف إليها."





حوت العنبر



كيف يتم الحصول على العنبر؟



حوت العنبر من الأنواع المهددة بالانقراض



ثروة طائلة



ويتم إنتاج العنبر في الجهاز الهضمي لحيتان العنبر ، وهي أكبر الحيوانات المفترسة ذات الأسنان، والتي تم إدراجها منذ فترة طويلة على أنها "مهددة بالانقراض" بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض .وبعبارة أخرى، العنبر هو قيء الحوت.وأوضح نيكولز: "يتم إنتاج العنبر لحماية أمعاء الحوت من الأجسام الحادة، ومع مرور الوقت، يتم طرده ويمكن العثور عليه طافيًا في المحيط أو مغسولاً على الشاطئ".ويعود الفضل لهذه المادة المرغوبة في جعل رائحة العطر تدوم لفترة أطول، كما أن ندرتها تجعلها باهظة الثمن لدرجة أنها لا توجد عادةً إلا في العطور الفاخرة والراقية.ويعتبر حصاد العنبر بشكل عام ممارسة أخلاقية لأنه يتم جمعه بعد خروجه بشكل طبيعي من جسم الحوت، دون أي اتصال أو ضرر للحيوان.ومع ذلك، نظرًا لحالة حوت العنبر المهددة بالانقراض، فإن هناك لوائح حول تجارة العنبر.وقال نيكولز: "في بعض البلدان، يعد الاتجار بالعنبر أو امتلاكه أمرًا غير قانوني".ووفقًا لاتفاقية التجارة الدولية حول الأنواع المهددة بالانقراض، فإنه من غير القانوني قتل حيتان العنبر في أي مكان تقريبًا على هذا الكوكب .وقد جعلت بعض الدول حيازة العنبر والاتجار به غير قانوني لتقليل الضرر المحتمل على السكان، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".وأصبح حوت العنبر من الأنواع المهددة بالانقراض بعد أن أصبح صيده شائعًا، خاصة في القرن التاسع عشر.وقبل انطلاقة صناعة صيد الحيتان، كان هناك حوالي 1.1 مليون حوت العنبر. الآن، لم يتبق سوى حوالي 300 ألف فقط.ولا زال العلماء غير متأكدين من الأصل الدقيق للعنبر، ولكن يُعتقد عمومًا أنه يتشكل عندما تأكل الحيتان مواد مهيجة، مثل المنقار، وتنتج مادة زلقة لحماية أعضائها الهضمية من الجزيئات الضارة، وفقًا لما ذكرته "ناشيونال جيوجرافيك.".وتشير التقديرات إلى أن 1% فقط من حيتان العنبر قادرة على إفراز العنبر.ونظرًا لندرة قيء الحوت، تبلغ قيمة الجرام حوالي 27 دولارًا، وقد يصل سعر الرطل إلى أكثر من 10 آلاف دولار.وعلى الرغم من أنه قد يكون من الصعب للغاية العثور على العنبر، إلا أنه تم العثور على كتلة يعتقد أنها تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار داخل حوت العنبر بعد أن تقطعت به السبل على شاطئ نوجاليس في لا بالما بجزر الكناري، في مايو 2023.وتسببت قطعة العنبر التي يبلغ وزنها حوالي 20 رطلاً في حدوث التهاب انسدادي مزمن في قولون الحوت، وفقًا لخبراء في جامعة لاس بالماس دي جران كناريا.وبعد بضعة أشهر، اكتشف كلب صياد كتلة "مثيرة للاشمئزاز" على أحد الشواطئ في اسكتلندا - والتي ربما هي قطعة ذات قيمة عالية من قيء الحوت.