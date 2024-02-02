كم مقدار ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ "الخثلان" يوضح

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن مقدار
ساعة الإجابة يوم الجمعة.
كم
مقدار ساعة الإجابة يوم الجمعة؟وأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن ساعة الإجابة هي لحظات
وليست الساعة التي هي ستون دقيقة.
وأضاف أن ساعة الإجابة ما هي إلا لحظات يستجاب فيه الدعاء، وأن هذه اللحظات لا أحد يستطيع تحديدها على وجه الدقة ولا يعلمها إلا الله عز وجل.
🔆 كم مقدار ساعة الإجابة يوم الجمعة؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان#ساعه_استجابه— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) February 2, 2024
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