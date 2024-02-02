كم مقدار ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ "الخثلان" يوضح

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن مقدار ساعة الإجابة يوم الجمعة.





كم مقدار ساعة الإجابة يوم الجمعة؟



ينبغي للمسلم أن يهتم بيوم الجمعة



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وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن ساعة الإجابة هي لحظات وليست الساعة التي هي ستون دقيقة.وأضاف أن ساعة الإجابة ما هي إلا لحظات يستجاب فيه الدعاء، وأن هذه اللحظات لا أحد يستطيع تحديدها على وجه الدقة ولا يعلمها إلا الله عز وجل.وأكد أنه ينبغي للمسلم أن يهتم بيوم الجمعة، وأن يستعد له من ليلة الجمعة بحيث ينام مبكرًا، ويذهب للمسجد الجامع مبكرًا؛ لأن كثيرًا من الناس إنما يُؤتوا من جهة السهر، يسهرون ليلة الجمعة، ثم ينامون بعد صلاة الفجر ولا يقومون إلا متأخرًا، فربما يعتاد أنه لا يقوم إلا وقت دخول الخطيب، فيفوته هذا الأجر العظيم.