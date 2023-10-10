كل ما تريد معرفته.. موعد صرف الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز الأسئلة حول زيادة الضمان الاجتماعي الجديدة، والتي تقدر بنسبة 20%.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – أمس الأول بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.
ويأتي ذلك بهدف تخفيف الأعباء عن مستفيدي الضمان الاجتماعي وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
أبرز الأسئلة حول الزيادة الجديدة وفيما يلي قائمة بأبرز الأسئلة حول الزيادة الجديدة
متى سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي؟سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتباراً من الدفعة القادمة (23) بتاريخ 2023/11/01م.
هل سيتم زيادة الحد الأعلى للأسرة الواحدة بعد زيادة معاش الضمان الاجتماعي؟تشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال.
كم مقدار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي للعائل والتابع؟سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100) وللتابع (660) ريال بدلا من (550) ريال.
هل ستكون هناك زيادة بشكل دوري أم مرة واحدة؟مرة واحدة، علما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على مراجعة الدعم المالي بشكل دوري لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين.
لماذا تمت زيادة معاش الضمان الاجتماعي؟جاءت هذه الزيادة نتيجة المراجعة المستمرة لتكاليف الاحتياجات الأساسية للأسر.
إلى ماذا تهدف زيادة معاش الضمان الاجتماعي؟تهدف إلى ضمان حد أدنى يلبي الاحتياجات الأساسية، وتغطية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتقديم الدعم ، والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا واستحقاقا.
هل تصرف هذه الزيادة لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي؟نعم ستكون الزيادة لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
هل يمكن أن تعالج هذه الزيادة آثار غلاء الأسعار على مستفيدي الضمان الاجتماعي وتغطي احتياجاتهم الأساسية؟
تسعى زيادة معاش الضمان الاجتماعي إلى توفير الحد الأدنى لتلبية الاحتياجات الأساسية، والإسهام في تخفيف آثار ارتفاع أسعار السلع وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، مع مراعاة الأكثر احتياجًا واستحقاقا.
هل ستؤثر هذه الزيادة على شروط الأهلية؟لا، لن تؤثر هذه الزيادة على شروط الأهلية لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي.
كيف يمكن لمستفيد الضمان الاجتماعي الحصول على هذه الزيادة؟سيتم تطبيق زيادة معاش الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
الاعتراضات والشكاوى المالية التي تم قبولها عن الدفعات السابقة هل يتم صرفها بناء على المعاش شاملاً الزيادة؟يبدأ احتساب المعاش وفقًا للزيادة المقررة اعتبارًا من الدفعة القادمة (23) وعليه سيتم احتساب المعاش الحالي لجميع التعويضات التي تتم على الاعتراضات، والشكاوى في الدفعات السابقة.
الضمان الاجتماعيهو برنامج تم وضعه بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.
ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.
-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.
-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“
-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.
-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريالاً سعوديًا للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
الأسئلة الشائعة لزيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي: pic.twitter.com/WOE8j3dIp4— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) October 9, 2023