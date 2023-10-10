كل ما تريد معرفته.. موعد صرف الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز الأسئلة حول زيادة الضمان الاجتماعي الجديدة، والتي تقدر بنسبة 20%. اضافة اعلان

ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – أمس الأول بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.

ويأتي ذلك بهدف تخفيف الأعباء عن مستفيدي الضمان الاجتماعي وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.





أبرز الأسئلة حول الزيادة الجديدة



متى سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي؟



هل سيتم زيادة الحد الأعلى للأسرة الواحدة بعد زيادة معاش الضمان الاجتماعي؟



كم مقدار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي للعائل والتابع؟



هل ستكون هناك زيادة بشكل دوري أم مرة واحدة؟



لماذا تمت زيادة معاش الضمان الاجتماعي؟



إلى ماذا تهدف زيادة معاش الضمان الاجتماعي؟



هل تصرف هذه الزيادة لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي؟



هل ستؤثر هذه الزيادة على شروط الأهلية؟



كيف يمكن لمستفيد الضمان الاجتماعي الحصول على هذه الزيادة؟



الاعتراضات والشكاوى المالية التي تم قبولها عن الدفعات السابقة هل يتم صرفها بناء على المعاش شاملاً الزيادة؟



الضمان الاجتماعي



ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



وفيما يلي قائمة بأبرز الأسئلة حول الزيادة الجديدةسيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتباراً من الدفعة القادمة (23) بتاريخ 2023/11/01م.تشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال.سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100) وللتابع (660) ريال بدلا من (550) ريال.مرة واحدة، علما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على مراجعة الدعم المالي بشكل دوري لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين.جاءت هذه الزيادة نتيجة المراجعة المستمرة لتكاليف الاحتياجات الأساسية للأسر.تهدف إلى ضمان حد أدنى يلبي الاحتياجات الأساسية، وتغطية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتقديم الدعم ، والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا واستحقاقا.نعم ستكون الزيادة لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي.هل يمكن أن تعالج هذه الزيادة آثار غلاء الأسعار على مستفيدي الضمان الاجتماعي وتغطي احتياجاتهم الأساسية؟تسعى زيادة معاش الضمان الاجتماعي إلى توفير الحد الأدنى لتلبية الاحتياجات الأساسية، والإسهام في تخفيف آثار ارتفاع أسعار السلع وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، مع مراعاة الأكثر احتياجًا واستحقاقا.لا، لن تؤثر هذه الزيادة على شروط الأهلية لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي.سيتم تطبيق زيادة معاش الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.يبدأ احتساب المعاش وفقًا للزيادة المقررة اعتبارًا من الدفعة القادمة (23) وعليه سيتم احتساب المعاش الحالي لجميع التعويضات التي تتم على الاعتراضات، والشكاوى في الدفعات السابقة.هو برنامج تم وضعه بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريالاً سعوديًا للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.