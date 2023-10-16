الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

كلمة سر "مخيفة" لمرتادي الطائرات.. ولهذا لايحب أن يسمعها الركاب!

الطائرة
العديد من الكلمات السرية يتم تداولها بين طاقم الطائرة
أ أ
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 يستخدم المضيفون الكثير من الكلمات السرية لتجنب إزعاج الركاب، لكن هناك واحدة لن ترغب في سماعها أثناء رحلتك، لأنها قد تشير إلى "شيء شرير" على متن الطائرة، وفقًا لإحدى المضيفات.اضافة اعلان
يمتلك طاقم الطائرة أيضًا الكثير من العبارات الرمزية التي يستخدمونها فيما بينهم أثناء العمل، سواء كان ذلك للشكوى سرًا من الركاب، أو لتجنب إزعاجهم عند التعامل مع الأزمات.

ما هذه العبارة؟

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن مضيفة - لم تكشف عن اسمها-: "الرمز المخيف للطاقم سيكون، "هل يمكن لمدير خدمة المقصورة أن يقدم تقريرًا إلى سطح الطائرة على الفور". إنها مكالمة يتم إجراؤها بواسطة النقيب أو الضابط الأول – حسب الحالة – وهذا قد يعني عدة أشياء".
وتابعت شارحة: "قد تكون حالة طبية طارئة على متن الطائرة، أو قد يكون هبوطنا صعبًا. أو يمكن أن يكون شيئًا أكثر شرًا... مثل تلقينا مكالمة، أو شيء ما على متن الطائرة. هذا يعني في الأساس أن هناك حالة طارئة ونحن بحاجة إلى التحدث إلى شخص ما".

كلمات سرية غير رسمية

وفي حين أن هناك الكثير من الكلمات الرمزية للمضيفات يستخدمنها كجزء من وظيفتهن، فقد كشف أفراد طاقم الطائرة أن لديهم أيضًا كلمات وعبارات سرية غير رسمية على متن الطائرة.
إذا سمعت أنه يُشار إليك باسم "بوب"، فهذا في الواقع شيء جيد لأنه يرمز إلى "الأفضل على متن الطائرة". ومن المفيد أيضًا الانتباه إلى بعض السلوكيات السيئة التي قد تؤدي إلى فرض غرامة كبير في حال الإقدام عليها، ومنها شرب الخمر على متن الطائرة. 

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