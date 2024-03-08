كفيف يحفظ القرآن بالقراءات السبع وينافس في مسابقة الملك سلمان المحلية (فيديو)

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ينافس متسابق كفيف يحفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ ٢٥، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية بمدينة الرياض.





أشرف منافسة



الحفظ بالتلقين



#فيديو |



متسابق كفيف يحفظ القرآن بالقراءات السبع وينافس في



المتسابق : سلمان بن صابر المرغلاني من منطقة المدينة المنورة. متسابق كفيف يحفظ القرآن بالقراءات السبع وينافس في #مسابقه_الملك_سلمان_المحليه لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها ( ٢٥ ) والتي تنظمها #وزارة_الشؤون_الإسلامية بمدينة #الرياض المتسابق : سلمان بن صابر المرغلاني من منطقة المدينة المنورة. pic.twitter.com/6A8DaKec10 March 8, 2024

وقال المتسابق سلمان بن صابر المرغلاني وهو من منطقة المدينة المنورة: "أشعر والحمد لله بالسرور في هذه المسابقة الكريمة، وأشعر بالفرح والابتهاج لأني أنافس في أشرف ما يتنافس كتاب الله سبحانه وتعالى".وروى في مقطع فيديو عبر حساب الوزارة في منصة "إكس"، أنه في سن التاسعة بدأ والداه تحفيظه بعض قصار السور، ثم بدآ تحفيظه بعض السور التي لها فضل، مثل الكهف والبقرة وآل عمران."ثم بدأت الانطلاقة في الحفظ بالتلقين، حيث كان الوالد يقرأ المقطع، وكنت أردد خلفه ثم يصحح لي، وبعد ذلك أستمع للمقطع وأسمّع له، واستغرق الأمر نحو 4 إلى 5 سنوات إلى أن أتممت حفظ كتاب الله"، بحسب قوله.بعد ذلك، قال المرغلاني: "التحقت بحلقات المسجد النبوي الشريف - قسم الإجازات، وحصلت على إجازتين في حفص، ثم بعد ذلك حصل على شهادة حفظ القرآن كاملاً من المسجد النبوي بتقدير ممتاز".ثم بدأ بعد ذلك مسيرته في علم القرآن، وبدأ في حفظ متن الشاطبية، والدرة. وعقب ذلك، بدأ تطبيق ما حفظ.