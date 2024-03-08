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كفيف يحفظ القرآن بالقراءات السبع وينافس في مسابقة الملك سلمان المحلية (فيديو)

القرآن الكريم
كتاب الله
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ينافس متسابق كفيف يحفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ ٢٥، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية بمدينة الرياض. اضافة اعلان

أشرف منافسة 

وقال المتسابق سلمان بن صابر المرغلاني وهو من منطقة المدينة المنورة: "أشعر والحمد لله بالسرور في هذه المسابقة الكريمة، وأشعر بالفرح والابتهاج لأني أنافس في أشرف ما يتنافس كتاب الله سبحانه وتعالى".
وروى في مقطع فيديو عبر حساب الوزارة في منصة "إكس"، أنه في سن التاسعة بدأ والداه تحفيظه بعض قصار السور، ثم بدآ تحفيظه بعض السور التي لها فضل، مثل الكهف والبقرة وآل عمران. 

الحفظ بالتلقين

"ثم بدأت الانطلاقة في الحفظ بالتلقين، حيث كان الوالد يقرأ المقطع، وكنت أردد خلفه ثم يصحح لي، وبعد ذلك أستمع للمقطع وأسمّع له، واستغرق الأمر نحو 4 إلى 5 سنوات إلى أن أتممت حفظ كتاب الله"، بحسب قوله.
بعد ذلك، قال المرغلاني: "التحقت بحلقات المسجد النبوي الشريف - قسم الإجازات، وحصلت على إجازتين في حفص، ثم بعد ذلك حصل على شهادة حفظ القرآن كاملاً من المسجد النبوي بتقدير ممتاز". 
ثم بدأ بعد ذلك مسيرته في علم القرآن، وبدأ في حفظ متن الشاطبية، والدرة. وعقب ذلك، بدأ تطبيق ما حفظ.
 

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