كفارة الغيبة لا تكون باستحلال من اُغتيب.. الخثلان يوضح (فيديو)

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قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إن كفارة الغيبة لا تكون باستحلال من اغتيب. اضافة اعلان





كفارة الغيبة لا تكون بالاستحلال



ماذا يفعل من وقع في الغيبة؟



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن كفارة الغيبة لا تكون باستحلال من اغتيب عل القول الراجح، لأن طلب التحلل منه يترتب عليه مفاسد من الشحناء والبغضاء ونحو ذلك.وأضاف أن أي إنسان عاقل يأتيه آخر مهما كان ويبلغه بأنه اغتابه البارحة وقال فيه كذا وكذا، لابد أن يقع في نفسه شيء، ولذل فالقول المرجح عند كثير من المحققين وأهل العلم أن من وقع في غيبة غيره، فإنه يثني عليه ويذكره بمحاسن ما يعرفه في المواضع التي اغتابه فيها.وبين أنه على من وقع في الغيبة أيضًا، أن يدعو لمن اغتابه ويستغفر له، مشيرًا إلى أن هذا قد لا يقوى لأن يكون كفارة للغيبة، لكنه يخفف الذنب، لأن الأمر يتعلق بحقوق العباد، مشددًا على عدم إخبار الناس بأننا اغتبناهم.