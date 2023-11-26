"كرم حاتمي".. مواطن ينقذ رحالة أجانب داهمتهم الأمطار في رفحاء

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وثق مقطع فيديو قيام مواطن باستضافة شخصين تبين أنهما من الرحالة الروس، حيث داهمتهما الأمطار في محافظة رفحاء.





إنقاذ رحالة أجانب في رفحاء:

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وبحسب مقطع فيديو نشرته "العربية"، كشف المواطن عبد العزيز الثنيان، تفاصيل استضافته رحالين اثنين من روسيا بعدما داهمتهما الأمطار قرب محافظة رفحاء أثناء رحلتهما سيرا على الأقدام من أبوظبي وكانا في طريقهما إلى العلا.وأوضح الثنيان أنه يعيش في رفحاء ويعمل في الشرقية، وأثناء عودته من العمل لقضاء إجازته، تصادف هطول أمطار غزيرة، ووجد شخصين يقفان على جانب الطريق.وأضاف أنهما طلبا منه توصيلهما إلى رفحاء، مشيرا إلى أنهما رحالة يسيران على الأقدام، وأنه استضافهما في مخيم ، وقدم لهما العشاء، وناما داخل المخيم.فيما قال سائح روسي: " اسمي رومان من روسيا وأسافر مع صديقي مارك"، مشيرا إلى أنهما سافرا من روسيا إلى أبوظبي وذهبا عن طريق البر إلى رفحاء، وسيكملان إلى حائل والعلا بقية رحلتهما.