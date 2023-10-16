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كاميرا خفية ترصد "الوشق العربي" على جبال دولة خليجية

حيوان
حيوان غريب
أ أ
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رصدت كاميرا خفية حيوان "الوشق العربي"، حيث سجلت هيئة البيئة في سلطنة عمان وجود حيوان الوشق العربي وهو الأول من نوعه في السلسلة الجبلية الغربية لمحافظة مسندم.اضافة اعلان

وأوضحت أنه تم رصدع على ارتفاع بلغ حوالي (509) أمتار فوق مستوى سطح البحر باستخدام تقنية حديثة في التصوير.

الوشق العربي:


ويعتبر الوشق العربي، أو الوشق الصحراوي، أحد أنواع القطط المفترسة قصيرة الذيل المهددة بالانقراض، والمتواجدة بشكل رئيسي في قارة آسيا وأفريقيا.

ويتميز الوشق العربي بحجمة المتوسط، وسرعته العالية مقارنة بالقطط البرية.

 وينتمي الوشق العربي لمملكة الحيوان، ويصنف من فئة الثدييات، آكلة اللحوم، وعائلته السنوريات.

الكوبرا العربية:


أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا مذهلا لظهور الأفعى العربية في إحدى ولايات سلطنة عمان.

وبحسب ما تم تداوله يظهر الفيديو الذي التقطته عدسة "محمد البوسعيدي"، الكوبرا العربية شديدة السمية، والتي تعيش في ظفار.

وأوضح أن الكوبرا العربية تمتلك سما يهاجم الجهاز العصبي ولديها أنياب أمامية ثابتة يصل طولها إلى 190 سم.

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