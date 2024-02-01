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كارثة.. أب يلقي بابنيه من الطابق الـ 15 بالصين لهذا السبب الغريب

حادثة
أب يلقي بأبنائه من الطابق الـ 15
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أعلنت محكمة صينية، أمس الأربعاء، عن إعدام أب وشريكته، اللذين قاما بقتل طفليه الصغيرين، عن طريق رميهما عمداً من نافذة الطابق الخامس عشر.اضافة اعلان

أب يتخلص من ابنيه لإرضاء زوجته الثانية

ووقعت الحادثة التي أثارت غضبا في البلاد بسبب طبيعتها الدنيئة بشكل خاص، في نوفمبر 2020 في مبنى سكني في مدينة تشونغتشينغ الكبيرة.
وأوضح الأب، تشانغ بو، أنه قتل ابنه البالغ من العمر سنة واحدة وابنته البالغة من العمر عامين، من زوجته الأولى، لإرضاء شريكته الجديدة، يي تشنغشن.

المحكمة تقرر إعدام الأب وشريكته

وقالت المحكمة في بيان: اتبعت محكمة الشعب المتوسطة رقم 5 في تشونغتشينغ، أمر الإعدام الصادر عن محكمة الشعب العليا وأعدمت تشانغ بو ويي تشنغ تشن.
عندما بدأت علاقة الأب مع شريكته الجديدة Zhang Bo، لم تكن تعلم أنه لا يزال متزوجًا ولديه أطفال، ولكن عندما علمت بذلك، قررت مواصلة العلاقة.

الزوجة الثانية: الأطفال كانوا عبئا على حياتها المستقبلبية

وبموجب الطلاق الذي تم منحه أخيرًا في فيفري 2020. تعهد الأب بدفع النفقة لزوجته السابقة وتربية ابنه البالغ من العمر عامًا واحدًا حتى يبلغ من العمر 6 سنوات.
وقالت المحكمة إن شريكته الجديدة، تعتقد مع ذلك أن وجود هؤلاء الأطفال في حد ذاته يشكل “عبئا على حياتهم المستقبلية معا”. و”عقبة” أمام زواجها من تشانغ بو.

الزوجة مارست ضغوطا على زوجها للتخلص من أبنائه

وهكذا فإن الشابة «تمارس ضغوطا متواصلة» على شريكها حتى يقوم بقتلهما، بحسب المصدر نفسه.
وشددت المحكمة على أن الاثنين “قررا إخفاء الجريمة على أنها سقوط عرضي”، منددة بأسلوب العمل “غير الإنساني” الذي “يتحدى حدود الأخلاق”.

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