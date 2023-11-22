كاتب يطالب بمعاقبة الأطباء الذين يروجون لهذا الأمر عبر منصات التواصل

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دعا الكاتب محمد الأحيدب إلى "وقفة جادة" إزاء ما وصفه بـ "النشر المضلل علميًا وطبيًا" عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الحصول على الشهرة، وتحقيق الكسب المادي. اضافة اعلان

وقال الأحيدب عبر صحيفة "الرياض"، إن "هذا التضليل بأنواعه سواء مارسه شخص عادي أو طبيب أو مختص ضرره يقع على المجتمع والوطن عامة والأفراد المضلل بهم خاصة في صورة كوارث صحية يدفع الوطن ثمن علاجها أو ثمن خسارة ضحاياها بالموت أو الإعاقة والعجز".





أدوية ووصفات طبية



زيت الفرامل يشفي من البهاق!



وأشار إلى أنه يعني بذلك "ما كثر تداوله من معلومات ونصائح بتناول أدوية أو أعشاب أو خلطات دون سند علمي صحيح وموثوق ومنشور علميًا".ومنها على سبيل المثال، ما ينشر تحت عنوان (فتاة تكتشف خلطة فعالة لعلاج السرطان خلال أيام) وقد تكون هي خلطة مسرطنة! و(استمع إلى مجرب اكتشف دواء يقضى على القولون العصبي)، وهو قد يقضي على القولون، وفق الكاتب.ومن تلك الممارسات التي انتقدها الأحيدب، منشورات لأطباء تتعلق بأشياء تفصيلية عن العلاقة الزوجية يفترض أن تذكر في العيادة وبين المريض وطبيبه.ورأى أن "المشكلة الكبرى فيما يستجد من أساليب وادعاءات لخلطات وأعشاب ومواد يتأثر بها مرضى مزمنين يتعلقون بأي قشة أو أمل يروج له الباحث عن الشهرة والانتشار فتحدث لهم أضرار ومضاعفات وفشل أعضاء وربما الوفاة".ودلل على ذلك بما نشرت إحدى الصحف (منذ حوالي 30 سنة) أن زيت الفرامل يشفي من البهاق فتوفي اثنان ودخل ثالث العناية المركزة.لكنه رأى أن "الأمر الآن لم يعد مجرد صحيفة واحدة تخطئ بل سيل من الحسابات والمعرفات تبيع الوهم والتضليل".لذا، طالب بأن "تشمل هذه الحسابات عقوبات الجرائم المعلوماتية، وأن يحاسب كل من ينشر معلومة طبية أو علاجية أو ذات مساس بصحة الفرد أو المجتمع، وهي غير مسنودة بمرجع علمي محكم سواء كان متخصصًا أو عاميًا".