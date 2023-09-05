كاتبة تتهم أطباء وصيادلة بـ "الابتزاز العلاجي"

أ أ

انتقدت الدكتورة أمل الطعيمي، الممارسات من جانب بعض الأطباء ممن وصفتهم بـ "المتاجرين بصحة الناس وعافيتهم"، الأمر الذي يدفع المرضى إلى اللجوء للطب البديل.

واستعرضت الطعيمي في مقالها المعنون "الابتزاز العلاجي" عبر صحيفة "الرياض"، طرق التداوي بالأعشاب ووسائل العلاج الأخرى التي باتت منتشرة في هذه الآونة.



التكسب المادي

وأشارت إلى انتشار التكسب المادي بشكل مخيف وبطرق مختلفه "لا تظهر لك بأن المكتسب يبتزك ماديًا فأنت لا تدفع له المال ولكنه مستفيد منك بطريقة أو أخرى ويكسب المال وأنت تعلم أو لا تعلم!".

وعلقت قائلة: "وهنا اختلط الحق بالباطل والجاهل بالعارف فكثير منا يدرك أن الأعشاب والمواد المستخرجة من الطبيعة هي جزء أساسي في تركيب كثير من الأدوية الطبية الحديثة ونؤمن بدورها في العلاج المباشر لبعض الأمراض والأعراض، ونؤمن كل الإيمان بأن القرآن الكريم فيه شفاء للناس ولكن بالتأكيد أيضاً نتوقف بحيرة أمام هذا الكم الهائل من الناس الذين تجرؤوا على تقديم الوصفات وتجرؤوا أكثر على ابتزاز الناس بكتاب الله!".





الطب الشعبي



ولاحظت الطعيمي إلى أنه "عادة لا يلجأ الناس للطب الشعبي أو الطب البديل المدروس إلا بعد أن تتوه خطاهم وقناعاتهم في الطرق التي سلكوها في دروب العلاج الطبي الحديث فهل فقد الناس ثقتهم بالطب الحديث وأجهزته وأدويته".وتساءلت: "وهل للأطباء وإدارات المشافي دورها في فقد هذه الثقة بعد أن أصبحت زيارة المشفى تكلف الناس العافية والمال بسبب الأخطاء الطبية وسوء التشخيص والتركيز على التربح المادي عند طلب تحاليل غير مناسبة أو تصوير إشعاعي غير ضروري".





مبالغات في طلبات الأطباء



وذكرت الطعيمي أن "الناس صاروا يتهكمون على ذلك فيقولون حتى الرشح يجعل الطبيب يطلب منك إجراء ما يزيد على عشرين تحليلاً. والناس أيضًا يستغربون أن الطبيب لم يعد يعطيك كل اهتمامه وأنت تشرح له حالتك فلا ينظر إليك ولا يطلب فحصًا سريريًا، فالمهم عنده أن يسجل بياناتك وحالتك في جهازه الذي يثبت لإدارته أنه يستقبل المرضى ويعالجهم!".وأبدت استغرابها من أن "طبيب عظام لا يقوم من كرسيه ليفحص ما تشكو منه أو حتى يرى موضع الألم ويحكم مبدئيًا على ما يراه قبل أن يعطيك وصفة طبية بها على الأقل ثلاثة أدوية! أو يطلب تصوير المنطقة المصابة".وقالت الطعيمي إنه "عندما أصبح الطب تجارة صار بعض الأطباء من الذين يؤنبهم ضميرهم يسألونك هل أنت تعالج على حسابك الخاص أم لديك تأمين طبي؟ فإذا كان العلاج على حسابك خفف من طلباته وأدويته وإذا كنت مؤمن طبياً ستطول قائمة طلباته!".وعلقت باندهاش على ما يحدث من بعض الأطباء، قائلة: "غريب ما يحدث مع مهنة من أجلّ المهن لا يزاولها المرء إلا بعد أن يقسم بالله على الالتزام بكثير من الأخلاقيات مع المرضى، ومع هذا نرى شواهد كثيرة على الإخلال بهذا القسم من قبل تجار العلاج طبيًا كان أو صيدلانيًا".





بيع الأعشاب والنباتات



واعتبرت أنه "لهذا صار المجال مفتوحًا لبائعي الوهم بالأعشاب والنباتات وتصنيعها للعلاج ووصفها على للناس على الملأ بلا أدنى قدر من الحرج أو الخوف من إيذاء من يقبلون على شراء منتجاتهم أو الخضوع لعلاجهم بطريقة عشوائية".وخلصت الكاتبة إلى "أننا اليوم في متاهة علاجية يكثر فيها المتاجرون بصحة الناس وعافيتهم في سبيل العائد المادي المباشر وغير المباشر".