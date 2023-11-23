قهوة خالية من الكافيين.. فوائد مذهلة لنواة التمر

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تعتبر نواة التمر المتواجدة داخل الثمرة نفسها لا تقل أهمية عن ثمرة التمر نفسها، إذ إنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تفيد الإنسان. اضافة اعلان



كما أنها غنية بالبروتينات والدهون، حيث تحتوي على كميات مختلفة من الكربوهيدرات والألياف ومضادات الأكسدة والمركبات الفينولية وغيرها العديد لتعد بذلك فوائد نواة التمر عديدة ومتنوعة.





قهوة من نواة التمر:



استخدام نواة التمر:



فوائد نواة التمر:



وبحسب ما ذكره موقع "ويب طب"، فقد بدأت الكثير من الشركات بصنع القهوة من نواة التمر عن طريق تحميصها، ثم تبريدها وطحنها تمامًا كما يتم طحن القهوة.ويأتي هذا للحصول على قهوة لذيذة خالية من الكافيين وغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات المختلفة.هناك عدة طرق لاستخدام نواة التمر والحصول على الفوائد المرجوة منه، وتتلخص هذه الطرق في:-إضافة مسحوق نواة التمر إلى العصير الطازج.- إضافة مسحوق نواة التمر إلى الكعك أثناء صنعه.1-تنعيم الشعر وتطويله: استخدام مطحون نواة التمر بعد مزجه مع زيت الزيتون يساعد حقًا في تنعيم الشعر الخشن وتطويله، فهو يقوي بصيلات الشعر.2- يقاوم التجاعيد: وجد أن نواة التمر تساعد في التقليل من التجاعيد التي تظهر على البشرة بالإضافة تقليل عمقها، لذلك فهي قد تكون أحد طرق مقاومة التجاعيد.3- صنع كحل العين: تستخدمها العديد من النساء لصنع كحل العينين، وذلك بعد تحميص نواة التمر وطحنها من ثم وضعها بالشكل المعتاد داخل جفون العينين.