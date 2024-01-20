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قنبلة خلف حوض الاستحمام.. ما القصة؟

قنبلة
القنبلة اليدوية
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عثر مقاول على قنبلة يدوية خلف حوض استحمام في أحد المنازل بواشنطن أثناء عمله على إعادة تصميمه.

وقال المقاول فاديم كارخافي، إنه هدم حوض الاستحمام في الحمام بالطابق الثالث من المنزل الواقع في حي بالارد في سياتل، ليكشف عن حجرة مخفية في الجدار وجسم يبدو أنه قنبلة يدوية.اضافة اعلان

تفاصيل العثور على القنبلة

وأضاف خاركافي لقناة (KIRO-TV): "كانت فكرتي الأولى هي الخروج من هناك".
وعاد خاركافي إلى الحمام والتقط مقطع فيديو للقنبلة اليدوية، ونشره على تطبيق "تيك توك".
وتابع: "خرجت مسرعًا من هناك وأخذت نفسًا وعدت فعلاً وسجلت الوضع. لقد قمت بتكبير هاتفي وألقيت نظرة خاطفة عن قرب، وكأن هذه قنبلة يدوية حقيقية".

قنبلة من الحرب العالمية الثانية!

وهرعت فرقة القنابل التابعة لقسم شرطة سياتل إلى المنزل، حيث أكدت أن الجسم هو قنبلة يدوية لاتعمل.
وقال خاركافي: "لقد ذكروا شيئًا عن (الحرب العالمية الثانية) وكيف عاد المحاربون القدامى إلى ديارهم وأحضروا معهم أسلحة وأشياء وقام شخص ما بتخزينها هناك وربما نسيها".

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