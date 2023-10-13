قصة نجاح ملهمة.. طالب يحقق الدرجة الكاملة في اختبار القدرات العامة (فيديو)

أ أ

لم يكن حصوله على 99% لمرتين متتاليتين كافيًا في نظر الطالب "نواف زيلع" من محافظة أحد المسارحة، حتى حقق الدرجة الكاملة في المرة الثالثة في اختبارات القدرات العامة. اضافة اعلان

وهذا ما جعله نموذجًا يحاوله أقرانه من الطلاب الاستفادة منه، إذ بات مدربًا يشرح لزملائه ويفصل لهم الحلول.





هدف زيلع



اختبار القدرات العامة



قال زيلع لفضائية "الإخبارية": كان توجهي دائمًا وطموحي وهدفي هو المئة، من أول يوم لنهاية الفصل الثالث في الثانوية سجلت في دورات، حققت هدفي أمامي بنيت طموحي وأحلامي".وأضاف: "حصلت على 99% لكن طموحي كان 100%"، إلا أنه حصل على هذه النسبة مجددًا.غير أنه لم ييأس في بلوغ حلمه، وكرر الاختبار للمرة الثالثة، من خلال الاستعداد المكثف حتى حصل على 100%.وبات الآن يعمل مدربًا لزملائه الطلاب، وهو شعور مختلف عن سابقه. يقول: "عندما تكون طالبًا يختلف الأمر عندما تكون مدربًا".واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.