قصة "الحطيم" – حجر إسماعيل - الذي اقتطع من الكعبة المشرفة

الحَطِيم أو الحِجْر هو بناء على شكل نصف دائرة من الجهة الشمالية من البيت الحرام، ويصل ارتفاعه إلى 123 سم.
وسر تسمية الحَطِيم بذلك، أنه كان في الأصل جزءًا من الكعبة، لكن قريش حين بنت الكعبة لم تف النفقة التي رصدتها لأجل البناء، فأخرجوا ذلك الجزء من بناء البيت، وأحاطوه بسياج، حتى يعلم أن ذلك المكان جزء من البيت.
ويقع الحَطِيم بين الركن الشامي والعراقي، وبينه وبين كلا الركنين ممر يوصل إلى داخله.
ويتنافس المسلمون على الصلاة والدعاء فيه، ومن صلى فيه كأنما صلى في الكعبة.
حظي الحِجْر باهتمام الملوك والأمراء، فكسي بالرخام بعد أن كانت حجارته بادية، وبطن بالرخام الأبيض والأخضر.
وفي عام 852 هـ فصلت له، لأول مرة كسوة من القماش، كسي به الحجر من الداخل، بحسب فيديو إنفوجراف على حساب الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين في منصة "إكس".
وفي العهد السعودي الزاهر، عمر الحجر تعميرًا غاية في الجمال والإتقان، فرشفت أرضيته برخام التاسوس البارد، وجعل على جداره ثلاث فوانيس جميلة تضاء بالكهرباء، غيرت مؤخرًا بأخرى جديدة، ووضعت لأول مرة أبواب على مدخلي الحجر،
الحطيم قطعة من #الكعبة_المشرفة، بناؤه مستدير على شكل نصف دائرة.#المسجد_الحرام. pic.twitter.com/sFjwDUXkYN— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 14, 2023
ما أصل الحطيم؟وأصل الحَطِيم أو الحِجْر أن إبراهيم الخليل – عليه الصلاة والسلام - حين بنى الكعبة مع ابنه إسماعيل – عليه السلام - جعل بجنب الكعبة من جهة الشمال حِجْرًا مدوَّرًا حولها، وبنى عليه عريشًا من أراك لغنم إسماعيل تؤوي إليه.
لما أرادت قريش بناء الكعبة لم تجد من النفقة الحلال ما يكفي لعمارتها، فبنوها بما معهم من المال الحلال، واقتطعوا من جهة شمال الكعبة التي فيها الميزاب نحو سبعة أذرع، وضموها إلى حِجْر إسماعيل.
لماذا تراجع النبي عن ضمه للكعبة؟وبعد أن بُعث النبي صلى الله عليه وسلم، رغب أن يُعيد بناء الكعبة كما كان على قواعد إبراهيم، وأن يضم إليها ما اقتطعته قريش منها وجعلته في الحِجْر، لكنه لم يفعل ذلك، لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية.
ولما احترقت الكعبة زمن إمارة عبد الله بن الزبير لمكة المكرمة، هدمها وأعاد بناءها على الصورة التي كان يرغب فيها النبي، فأدخل فيها ما اقتطع من الحجر.
وعندما قتل ابن الزبير عام 73 هـ، كتب الحجاج بن يوسف الثقفي إلى الخليفة عبد الملك بن مروان يعلمه بما فعل ابن الزبير في بناء الكعبة، فكتب إليه عبد الملك أن يعيد الحجر كما كان في عهد النبي، فنقض الحجاج الكعبة وأعاد بناءها على سابق عهدها.
الصلاة في حجر إسماعيل والحَطِيم أو الحِجْر له فضل عظيم، فالصلاة فيه مستحبة لأنه من البيت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين.
وروت عائشة أنها لما أرادت دخول الكعبة قال لها النبي: "صلي في الحجر فإنه من البيت". وكان عبد الله بن عباس يقول: "صلوا في مصلى الأخيار، واشربوا من شراب الأخيار، قيل: ما مصلى الأخيار، قال: تحت الميزاب، قيل: وما شراب الأبرار، قال: ماء زمزم". والموضع الذي ذكره ابن عباس أنه تحت ميزاب الكعبة يقع داخل الحِجْر.
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