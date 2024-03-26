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قصة البحارة المسلم الذي سرق "كولومبوس" منه اكتشاف العالم الجديد (فيديو)

رودريجو دي تريانا
صورة تعبيرية للبحار رودريجو دي تريانا
أ أ
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للوهلة الأولى، يرتبط الحديث عن اكتشاف "العالم الجديد" بالبحارة الشهير كريستوفر كولومبوس، لكن في الواقع هناك شخص مسلم هو الذي يعود إليه هذا الفضل، ربما لا يعرفه كثير من الناس، باستثناء المهتمين بدراسة التاريخ.اضافة اعلان

رودريجو دي تريانا

وسلط عبد المجيد بن المدرع، الباحث في اللغات والتاريخ، الضوء على شخصية رودريجو دي تريانا، وهو بحار أندلسي من أواخر القرن الخامس عشر، رافق كريستوفر كولومبوس في رحلته الأولى لاكتشاف قارة أمريكا الشمالية، والذي  يعتبر أول من رأى اليابسة، وكان ذلك في 12 من أكتوبر 1492.
وقال المدرع في مقابلة مع برنامج "الليوان" على فضائية "روتانا خليجية": "رودريجو دي تريان كان شخصية مورسكية، شغوفًا بكل ما يخص علم البحار، وتعلم أيضًا اللغة العربية حتى يكون ملمًا بالكتابات العربية.
وأضاف: "كان متواجدًا إبان فترة البحار الشهير كريستوفر كولومبوس، والذي صل إلى قصر الحمراء بعد سقوط غرناطة بشهور، وطلب تمويلاً لاستكشاف الأرض الجديدة من الملك فرناندو، والذي عرض مكافأة 10 آلاف مرابطية - العملة السائدة آنذاك لأول شخص يرى الأرض الجديدة".

اكتشاف العالم الجديد

وتابع المدرع: "كان البحارة الشاب مستعدًا لذلك، وكان من المتواجدين على متن السفن الرئيسة التي يوجد على متنها كريستوفر كولومبوس طامحًا في الفوز بالجائزة، وعندما اقتربوا من جزر البهاما أخذ يصرخ باللغة الإسبانية بما معناه "الأرض" يوم 12 أكتوبر، والذي اتخذ لاحقًا اليوم الوطني لإسبانيا". 
لكنه فور عودته اكتشف أن كولومبوس حصل على قيمة الجائزة لنفسه، وعندما ذهب إلى معلمه، علم أنه تعرض لمحاكم التفتيش، بسبب إخفاء إسلامه، وتعرض للحرق في التنور، وعندما عاد إلى بيت والديه اكتشف إعدامهما أيضًا بسبب إخفاء إسلامهما. 
وعلى إثر ذلك، قرر الهجرة إلى المغرب حيث أعلن إسلامه، وأمضى بقية حياته هناك.

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