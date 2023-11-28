قصة أول طائرة تدخل المملكة وأول رحلة طيران يقوم بها الملك عبدالعزيز (فيديو)

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روى رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، خالد طاش، قصة أول طائرة تدخل المملكة، وأول رحلة طيران يقوم بها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود قبل نحو 80 عامًا. اضافة اعلان

وقال طاش في مقابلة مع فضائية "روتانا خليجية": "في عام 1945، التقى الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت فرانكلين روزفلت على بارجة بحرية في لقاء تاريخي، كان بداية لتأسيس العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة".





هدية روزفلت



نواة أسطول الخطوط الجوية السعودية



pic.twitter.com/pBBScCOaq9 رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية "خالد طاش" يروي حكاية أول طائرة تدخل السعودية، وأول رحلة طيران يقوم بها الملك عبدالعزيز #الخطوط_السعودية_في_الصورة November 27, 2023

وأضاف: "كان روزفلت يريد إهداء الملك هدية مميزة، فسأل مستشاريه ما نوع الهدية التي يمكن أن نهديها لهذا الملك العربي الذي للتو بدأ بناء دولته، وكان أحد الاقتراحات التي لم تلق استحسانًا في البداية، أن يُهدي طائرة، فعلق أحد مستشاريه: "يتحركون بالجمال كيف نهديهم طائرة.. نهديهم سيارة؟".وتابع طاش: "لكن اقتنع الرئيس الأمريكي وقتها وأهدى الملك عبدالعزبز الطائرة، وفي 30 سبتمبر 1945، بدأ الملك عبدالعزيز بأول رحلة بالطائرة إلى الحوية بالقرب من الطائف، ويقال إنه فور هبوطه استحسن هذه الوسيلة للنقل، وفكر في أن تكون فتحًا كبيرًا في التنقل داخل المملكة".وأشار إلى أن الملك المؤسس أمر بشراء طائرتين إضافيتين في ذلك الوقت، وأن تحول الطائرة المهداة من طائرة شخصية إلى نواة لأسطول تكون منه فيما بعد الخطوط الجوية السعودية.وأوضح أن الطائرة لازالت موجودة حتى الآن "بشحمها ولحمها" في متحف "صقر الجزيرة"، التابع لوزارة الدفاع بالرياض.وربط رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية بين تاريخ انطلاق أول طائرة بالمملكة وإطلاق هوية شركة الخطوط الجوية السعودية في عام 2023.