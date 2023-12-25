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قرية جميع سكانها يعانون خرف الشيخوخة في هذه الدولة

قرية الزهايمر
قرية الزهايمر
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تقع في جنوب غربي فرنسا قرية "لانديه ألزهايمر"، نظرًا لأنّ جميع من يقطنون القرية يعانون من مرض خرف الشيخوخة.

قرية جميع سكانها مصابون بالزهايمر اضافة اعلان

وبخلاف المتجر والمطعم، فإنّ القائمين على القرية يشجعون السكان على حضور المسرح والمشاركة في الأنشطة، خاصة وأنّ هذا المرض يدفع المصابين به إلى الانعزال.
 إلا أنّ الجميع لديهم إحساس قوي بالانتماء للمجتمع، كما يهتم الناس حقا برؤية بعضهم بعضا والمشاركة في الأنشطة.

سكان القرية 120 مريضا ومثلهم من الرعاية والمتطوعين

وتضم القرية حوالي 120 شخصًا، ومثلهم من فريق متخصص في الرعاية الصحية وبعض المتطوعين، الذين يقدمون الدعم الكامل لكل ساكن يعاني من تقدم في حالته المرضية بسبب ألزهايمر.
إذ تعتبر هذه المرحلة بمثابة شتاء في حياة هؤلاء السكان، إلا أنّ القائمين على القرية يعتقدون أنه شتاء يأتي ببطء ترافقه سعادة طوال الرحلة.

تضم القرية متجرا يوفر الخبز والبقالة مجانا

وتضم القرية في شارعها الرئيس متجرًا صغيرًا يوفر للسكان أصناف البقالة البسيطة مثل رغيف الخبز دون مقابل مالي، لذا قد لا يحتاج السكان أن يتذكروا حافظة النقود.
الوقت يمر بطريقة مختلفة داخل القرية، إذ لا توجد أي مواعيد محددة لعمل الأشياء أو التسوق أو التنظيف، ولكن تمر القرية بإيقاع لطيف لإقناع سكان القرية وتشجيعهم من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الحرية لهم.

تخضع القرية للرقابة الطبية الدقيقة

كما تخضع القرية لنظام المراقبة الدقيقة، فبحسب الطبيبة، إيلين أمييفا، تشير النتائج الأولية إلى أنّ أسلوب الحياة في القرية يؤثر بالفعل على حالة المرضى، ولا تحدد القرية مواعيدًا محددة لزيارة السكان، بل يأتي أهالي المرضى لزيارتهم في الوقت الذي يناسبهم.

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