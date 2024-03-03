قرش يتحول إلى فريسة .. هجوم غير متوقع من "دولفين"

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في واقعة نادرة الحدوث، تحولت سمكة قرش من مفترس إلى فريسة، وذلك عقب هجوم غير متوقع من قبل أحد الدلافين.



دولفين يهاجم قرشا:

سمكة قرش تنقذ سلحفاة:

وفي تفاصيل الواقعة، فقد أذهل العلماء مشهد يمتد لأقل من دقيقتين لعملية سحق وخطف نفذها دلفين قاتل.وقام الدولفين سمكة قرش بيضاء كبيرة، وابتلع ما تيسر له منها قبل أن يهرب سريعاً.وكشف الخبراء أن الحدث الذي وقع قبالة ساحل خليج موسيل في جنوب إفريقيا يقدم رؤى جديدة حول السلوك المفترس لحيتان "الأوركا" وهي نوع من الدلافين.يذكر أنه تم توثيق حيتان الأوركا في وقت سابق، وهي تصطاد أسماك القرش وحتى الحيتان بمفردها.وتعد هذه هي المرة الأولى المعروفة التي تقوم فيها حيتان أوركا وحيدة باصطياد أكبر الأسماك المفترسة في العالم.وفي وقت سابق لواقعة نادرة الحدوث، رصد مقطع فيديو نادر سمكة قرش، وهي تنقذ سلحفاة بحرية بدفعها باتجاه أحد القوارب بهدف مساعدتها.وتمكن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب من انتشال السلحفاة من الماء ليكتشفوا شريط خانق على رقبتها وبعد قصه عن عنق السلحفاة تمت أعادتها للماء مرة ثانية.وبالفعل يظهر الفيديو سمكة القرش وهي تدفع السلحفاة دفعا حتى وصلت إلى القارب وكأنها تبعث برسالة لركابه بضرورة إنقاذها.