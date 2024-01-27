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قراءة سورة البقرة يوميا لسنوات.. هل ذلك من البدعة؟

سورة البقرة
سورة البقرة
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أجاب الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بقسم الشريعة ورئيس مجلس الجمعية الفقهية عن سؤال حول حكم قراءة سورة البقرة يوميا.

حكم قراءة سورة البقرة يوميا:

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وكان سؤال قد ورد للشيخ الخثلان أثناء استضافته على قناة الرسالة تقول فيه صاحبة السؤال :" أحب سورة البقرة وأقرأها يوميا منذ سنوات.. لكن سمعت أن ذلك بدعة".

وقال الشيخ الخثلان في رده : " استمري على ما أنت عليه فقراءة سورة البقرة "بركة"، وقد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم :" البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان".

كما نبه أن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هو قراءة القرآن كاملا من أوله لآخره، ولو سلكت ذلك لكن أكمل وأفضل.

حكم التمائم:


وفي سياق آخر: أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، عن حكم التمائم التي تعلق من القرآن أو من غيره، بقصد دفع الشر من العين.

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " حكم التمائم التي تعلق من القرآن أو من غيره، بقصد دفع الشر من العين ونحوه ونحوه"ز

وأجاب الشيخ الفوزان بالقول :" أن ما يعلق في رقاب الحيوانات أو على السيارات ويتضمن عبارات شركية أو أسماء شياطين، لأنه محرم بالإجماع لأنه شرك بالله لتضمنه على الاستعانة بغيره سبحانه وتعالى".

وأوضح الشيخ الفوزان : أما إذا كان المعلق فيه نص آية من القرآن خاصة أو أدعية ثابتة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا موضع خلاف بين العلماء، لتضمنه على شيء لا محظور فيه، مبينا أن الصحيح هو التحريم لأنه يدخل في عموم الرقى التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.

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