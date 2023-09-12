قبول مشروعين بحثيين لتجمع الشرقية الصحي في مؤتمر جنيف

سجل تجمع الشرقية الصحي نجاحًا جديدًا بقبول مشروعين
بحثيين من قسم مكافحة العدوى في مستشفى الخفجي العام.
وذلك خلال مؤتمر جينيف الدولي السابع لمكافحة العدوى، من أصل 700 مشروع بحثي مقدم من 77 دولة حول العالم.
وتناول المشروع البحثي الأول تقليل نسبة العدوى لمرضى غسيل الكلى على مدى ثلاث سنوات متتالية.
وتم فيه إشراك المرضى وذويهم في عملية التحسين وقياس مدى
وعيهم بأهمية الالتزام بمعايير مكافحة العدوى لمحاربة انتقال العدوى وبالتالي
تحقيق نتائج إيجابية.
أهمية الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى
أما المشروع البحثي الثاني فتناول قياس وعي
العاملين الصحيين بأهمية غسل اليدين ورفع نسبة التزامهم بذلك، حيث يعتبر غسل
اليدين خط الدفاع الأول لمحاربة انتقال العدوى.
وعي العاملين بأهمية غسل اليدين
وتمت عملية التحسين من خلال عمل سلسلة من المحاضرات وورش العمل التوعوية للممارسين الصحيين لرفع نسبة التزامهم بغسل اليدين على مدى ثلاث سنوات متتالية.