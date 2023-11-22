قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى

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دراسة الجدوى هي مجموعة متكاملة من الدراسات المتخصصة التي يتم إجراؤها لتحديد مدى صلاحية الاستثمار في مشروع ما من مختلف الجوانب. اضافة اعلان

وتوضح دراسة الجدوى احتمالية نجاح أو فشل المشروع قبل المضي في تنفيذه، وإذا تبين أنه ذو جدوى وسيحقق الربح للقائم على تنفيذه، يتم الشروع فيه.

وقال مؤيد محمد الحريري، المستشار المالي، إنه عند القيام بدراسة الجدوى لابد من طرح سؤال هل فكرة المشروع مجدية أم لا؟، ويجب توضيح تلك النقطة من جميع جوانبها سواء المالية والفنية والتسويقية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية. لضمان تحقيق الأهداف المحددة في المشروع وضمان نجاحه.





كيفية إعداد دراسة الجدوى وعناصرها الأساسية

دراسة السوق



الدراسة الفنية



يتضمن هذا معرفة مدى خصائص السلعة، ومعرفة عدد المنافسين في المنطقة المجاورة للمشروع، وإمكانية بيع السلعة.بالإضافة إلى تحديد مدى حصتها التسويقية التي يمكن من خلالها أن تخدم الدراسة، وهي أهم مرحلة في دراسة الجدوى التي يتم فيها دراسة السوق، ويتم التعرف من خلالها على ما يلي:– حجم الطلب على السلعة أو الخدمة التي يقدمها المشروع.– حجم عرض السلعة المراد طرحها.– تحديد حجم المبيعات حسب حجم العرض والطلب.– تحديد حاجة ورغبة العملاء المستهدفين.– معرفة ومنتجات وأسعار نشاط المنافسين في السوق المستهدف.– تحديد الفرص والفجوات التي يمكن استغلالها للمشروع.تتضمن معرفة الأصول الثابتة التي يحتاجها المشروع، أي معرفة كافة الأمور المتعلقة بالمشروع.وهو من بين العناصر المهمة التي يجب معرفتها عند القيام بالبحث عن كيفية إعداد دراسة الجدوى. إذ لا توجد دراسة جدوى دون الدراسة الفنية، لذا يجب معرفة وتحديد ما يلي:– تحديد الموقع.– تحديد مساحة ومواصفات وتكاليف مقر المشروع.– تحديد الجودة والمواصفات وتكاليف العمالة.– نسبة تكاليف المشروع من الأدوات والمعدات واللوازم.– تحديد تكاليف واحتياجات المشروع من الخدمات مثل المياه والطاقة وغيرها.وفي حالة المشاريع الإنتاجية يتم تحديد حاجة المشروع وتكاليفه من مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية.





تحديد مراحل الإنتاج بالتفصيل

الدراسة المالية



الجدوى الفنية



الجدوى الاجتماعية والبيئية



كيفية إعداد دراسة الجدوى وأهم الخطوات اللازمة



كيفية إعداد دراسة الجدوى وإرشادات إنجازها



تعتبر الدراسة المالية من أخطر مراحل دراسة الجدوى؛ لأنه من خلالها يجب التعرف على إيرادات وأرباح المشروع.يتم في الدراسة البحث عن كافة الموارد المالية المخصصة للمشروع بالإضافة إلى تكاليف المشروع، وتحديد التكلفة الإجمالية له والأرباح الشهرية والإجمالية.– تعرف على المبلغ الذي تحتاجه قبل البدء في مشروعك.– هل يحتاج المشروع إلى تمويل خارجي؟– تحديد هيكل التسعير الذي سيتم استخدامه.– إلى أي مدى يمكن للمشروع أن يستمر في غياب المبيعات.– ما هي المدة التي يحتاجها المشروع لتحقيق التكافؤ بين البيع والربح؟لكي نعرف كيفية إعداد دراسة الجدوى يجب معرفة جميع عناصرها بما فيها الجدوى الفنية، وهي من أهم عناصرها. ويجب الرد ومعرفة جميع الأسئلة التالية لضمان نجاح المشروع:- ما هي الخدمة أو المنتج - المشروع الذي سيتم تنفيذه؟- هل هذه الخدمة أو المنتج معروض للبيع بالفعل؟ إذا كانت الإجابة لا، ما هي الطريقة أو التكلفة التي تحتاجها لطرحه في السوق؟- كيف تحمي منتجك أو خدمتك من المنافسين؟- تحديد نقاط القوة والضعف في المنتج.- المواد التي تحتاجها لإنتاج منتج أو خدمة.- ما مدى قدرتك على الحصول على المواد التي تحتاجها؟تعتمد الجدوى الاجتماعية على دراسة تحديد القيم التي سيضيفها المشروع للمجتمع مثل فرص العمل، وهل يتوافق هذا المشروع مع قيم المجتمع سواء كانت دينية أو ثقافية أو تراثية أم لا.بالإضافة إلى تقييم آثار المشروع على البيئة سواء كانت إيجابية أو سلبية، بالإضافة إلى الاهتمام بتقليل نسبة الأضرار التي من الممكن أن تضر بالبيئة.يجب الاهتمام باختيار نوع الخدمة أو السلعة بشكل جيد، حيث إنها من أهم العناصر في دراسة الجدوى الاقتصادية.بالإضافة إلى الاهتمام بجودة الخدمة والفئة المستهدفة، حيث تعطي هذه الخطوة مدى نجاح أو فشل هذا المشروع.اتخذ قرارًا مستنيرًا بشأن كيفية بدء تشغيل المشروع وتحديد العواقب التي قد تنشأ أثناء القيام بهذا المشروع لتحديد ما إذا كان يناسب المجتمع المحيط أم لا.تحديد تكاليف المشروع من خلال دراسة مالية تفصيلية توضح التكاليف الثابتة مثل الإيجارات والرواتب ورسوم الضرائب والتأمينات للعامل والتأمينات للمشروع والاستهلاك.بالإضافة إلى التكاليف المتغيرة والتي تشمل المواد الخام اللازمة والنقل، علاوة على رسوم الصيانة ومصاريف الكهرباء والماء.يجب وضع وصف تفصيلي للمشروع المقترح والذي يتكون من اسم المشروع والجهات العاملة فيه، والموقع الذي يتم تنفيذ المشروع فيه، بالإضافة إلى الشكل القانوني له والأنشطة المقترحة وكافة أنشطة المشروع.حجم السوق، وحجم المبيعات فيه، والخدمات التي سيتم تقديمها، وتنظيم وتأهيل كادر وظيفي لذلك، بالإضافة إلى التوزيع المناسب للمهام، وتقدير احتياجات المشروع، وتحديد الفئة المستهدفة لهذا المشروع والخدمات التي سيتم تقديمها.