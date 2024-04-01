في 5 سنوات.. "المشيقح" يكشف تفاصيل كتابة المصحف الشريف بخط يده (فيديو)

أ أ
انتهى المعلم المتقاعد، صالح بن سليمان المشيقح، من كتابة القرآن الكريم بيده طبقًا لمصحف المدينة، وهو العمل الذي استغرق 5 سنوات.
وقال لفضائية "الإخبارية"، إنه بدأ كتابة المصحف يوم السبت 26/6/1438، وانتهى منه يوم الأربعاء 26/9/1443هـ.
متعة وروحانية في كتابة المصحفووصف الأعوام الخمسة التي استغرقها هذا العمل بأنه "كان فيها متعة، وروحانية"، قائلاً: "لو تأخرت وسافرت أحيانًا أشتاق إلى هذا، حتى انتهيت".
وأشار إلى أنه اعتمد في كتابته المصحف على نسخة معتمدة من مصحف المدينة المنورة.
وتابع: "سألت أصحاب الاختصاص عن طريقة كتابة المصحف، حيث كانت هوايتي الخط"، وقالوا لي: الأفضل أن تبحث عن مصحف مفرد، واستخدمت مصحف المدينة ووضعته أمامي".
كتابة المصحفويتذكر المشيقح كيف استهل رحلته في كتابة المصحف، مضيفًا: "توضأت وصليت ركعتين وعاهدت الله سبحانه وتعالى أن أعمل الكتابة وألا يعلم أحد إلا بعد الانتهاء".
وأوضح طريقة عمله في كتابة المصحف: "بعدما أنتهي من الوجه أبدأ بالتشكيل، وبعدها النقاط، والوقف، وترقيم الآيات".
وكان يحرص طيلة 5 سنوات كما يذكر على تعطير الصفحة المكتوبة بعد الانتهاء من كتابتها والصفحة المقابلة لها من المصحف المعتمد.
وأردف: "بعدما أن انتهيت قدمت أول نسخة من المصحف إلى أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وأرسل لي شكرًا وتقديرًا ومجموعة كتب من تأليفه".
فيديو | بعد 5 سنوات .. " المشيقح " ينهي كتابة المصحف الشريف بخط يده#الإخبارية pic.twitter.com/O4D5E5Q3QI— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 1, 2024