الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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في يوم التأسيس.. تفاصيل مؤثرة عن التاجر الذي قضى الإمام محمد بن سعود دينه

المملكة - اليوم الوطني - يوم التأسيس
أرشيفية
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نشرت وزارة التجارة على حسابها في منصة "إكس" قصة مؤثرة في يوم التأسيس عن الإمام محمد بن سعود وقصته مع التاجر الذي قضى دينه.اضافة اعلان

قصة التاجر الذي قضى دينه الإمام محمد بن سعود:

وفي تفاصيل القصة، فقد وفد تاجر من بريدة اسمه "ناصر بن إبراهيم"، بعد أن أفلس في تجارته وعليه دين (4000) ذهب إلى محمد بن سعود في الدرعية قبل أن يتولى حكمها.
وقام التاجر بعرض مشكلته على الإمام محمد بن سعود فأعطاه مبلغ الدين، فاندهش بعض أولاده متسائلين :" أتعطي رجلا لا تعرفه إلا بالاسم هذا المبلغ الكبير.
فكان رد الإمام بحكمة :" إنما جعلت الدنيا لكرامة بني آدم.. فالخيّر منهم ذو الشرف إذا ذل ينبغي إعانته بما يمكن".

يوم التأسيس:

وتحتفي المملكة اليوم  الخميس 12 شعبان 1445هـ، الموافق 22 فبراير 2024م، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله –.
 وتتجسّد في هذه المناسبة الوطنية معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.

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