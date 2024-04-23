في وضح النهار.. سطو مفاجئ على الهواتف من يد المارة بشوارع لندن

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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية واقعة سرقة قام بها لص، حيث أقدم على خطف هاتف محمول من يد امرأة أثناء سيرها في أحد شوارع العاصمة البريطانية.



سطو على الهواتف في لندن:

حيلة لشرطة لندن للإيقاع بسارقي الساعات الثمينة:

وأوضحت الصحيفة أن المجرم الذي كان يرتدي الأقنعة استولى على الهاتف في لحظة من ضحيته، قبل أن يركض بعيداً على طول شارع بالقرب من وسط لندن.وتأتي هذه السرقة في أعقاب سلسلة من الجرائم المماثلة في جميع أنحاء المدينة والتي أثارت مخاوف من أن الزوار سيبتعدون عن لندن خوفاً منها.وفي وقت سابق كشفت الصفحة الرسمية لشرطة العاصمة البريطانية في لندن، عن الحيلة التي استخدمتها الشرطة للإيقاع بسارقي الساعات الثمينة.وقامت الشرطة بنشر مقطع فيديو على حسابها في منصة إكس، يظهر عناصر الشرطة وهي تستخدم تمويها لخداع العصابة.وبحسب الفيديو المنشور يظهر رجال الشرطة وهم يقومون بارتداء ملابس مدنية.كما ارتدوا أيضا ساعات ثمينة، وتظاهروا أنهم في "حالة سُكْر" في الشوارع التي تنتشر فيها السرقة ليلا.وقد وثق مقطع الفيديو، لحظة اقتراب اللصوص من الشرطي المتنكر، وعندما بدأوا في الإقدام على السرقة، انقضت عليهم الشرطة في تلك اللحظة وقبضت عليهم جميعا.وأوضح بيان الشرطة في لندن، أنه على مدار 7 أشهر، كان هناك ارتفاع حاد في عمليات السطو على الساعات الثمينة في الأحياء التي تقع وسط العاصمة.