في هذا البلد.. تطلق ثعبانًا سامًا على زوجها وتهرب!

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حاولت امرأة بالتعاون مع شريك لها قتل زوجها، من خلال إطلاق ثعبان سام عليه.

وفي التفاصيل التي أودتها صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا"، فقد وقع الحادث في مدينة ناشيك الهندية بعد مشاجرة وقعت بين فيشال باتيل البالغ من العمر 41 عامًا وزوجته. اضافة اعلان

وجاء ذلك عندما ذهبت لزيارة والديها في مدينة أخرى، لكن زوجها قرر إعادتها إلى المنزل.





الاعتداء على الزوج



وفي إحدى الأمسيات، حضر صديق الزوجة بشكل مفاجئ، وقاما معا بالاعتداء على الزوج وضربه بأدوات غير حادة.وخلال الشجار، كسرت ذراع الزوج، لكن الزوجة وصديقها حاولا خنقه، إلا أنه قاوم بشدة.وعلى إثر ذلك، أخرج صديق، ثعبانًا سامًا كان قد أحضره معه. وتُرك بمفرده مع الضحية، وهربا من مسرح الجريمة بعد التأكد من إصابته بلدغة مميتة.وتمكّن الضحية من الاتصال بجيرانه وأصدقائه، الذين نقلوه إلى أقرب مستشفى، بحسب موقع "روسيا اليوم.وكشف الأطباء أن الثعبان الذي لدغه كان سامًا. وأجروا على الفور إسعافات عاجلة وأنقذوا حياته.وفتحت الشرطة تحقيقًا جنائيًا بتهمة الشروع في القتل وأدرجت زوجة فيشال وشريكها على قائمة المطلوبين.