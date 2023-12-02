في موسم الجني.. احذر أن ترتكب هذا الخطأ في جني البن

موسم جني البن:

قهوة من نواة التمر:

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حذرت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة من خطأ يتم ارتكابه أثناء موسم جني البن.ويبدأ موسم جني قطاف ثمار البن في نوفمبر ويمتد لأكثر من شهرين متتاليين.وينصح بالقطاف اليدوي للثمار ذات اللون الأحمر، ويحذر من خلط الثمار ذات اللون الأخضر أثناء الجني لأنه يسيء لنوعية البن.تعتبر نواة التمر المتواجدة داخل الثمرة نفسها لا تقل أهمية عن ثمرة التمر نفسها، إذ إنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تفيد الإنسان.كما أنها غنية بالبروتينات والدهون، حيث تحتوي على كميات مختلفة من الكربوهيدرات والألياف ومضادات الأكسدة والمركبات الفينولية وغيرها العديد لتعد بذلك فوائد نواة التمر عديدة ومتنوعة.وبحسب ما ذكره موقع "ويب طب"، فقد بدأت الكثير من الشركات بصنع القهوة من نواة التمر عن طريق تحميصها، ثم تبريدها وطحنها تمامًا كما يتم طحن القهوة.ويأتي هذا للحصول على قهوة لذيذة خالية من الكافيين وغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات المختلفة.