في بداية يوم جديد.. أفضل الوسائل التي تُحسّن مزاجك في الصباح

أ أ

كشف استطلاع للرأي، عن أفضل 25 وسيلة تعمل على تحسين المزاج في الصباح وتهيئ الناس ليوم جيد.

ويشمل ذلك وجبة إفطار عائلية مناسبة، وقراءة شيء مضحك، والاستيقاظ على رسالة جميلة، وفقًا للاستطلاع الذي شمل 2000 شخص بالغ في بريطانيا. اضافة اعلان

وكشف المشاركون في الاستطلاع عن أفضل 25 وسيلة تضيء يومهم وتبقيهم في حالة ذهنية إيجابية حتى المساء.





معززات المزاج في الصباح



الإعداد ليوم أكثر إشراقًا



النوم الجيد والشعور بالرضا



الأشياء البسيطة والصغيرة



أفضل الوسائل التي تعزز المزاج في الصباح



وتشمل معززات المزاج الأخرى في الصباح، التطلع إلى الأشياء المخطط لها في وقت لاحق، مثل تناول الغداء مع زميل، أو اللحاق بصديق في المساء، أو ممارسة رياضة جماعية.وجاءت المخاوف بشأن أفراد الأسرة (47%)، والمخاوف المالية (47%)، وعدم الشعور بالانتماء إلى مجتمعهم (27%) في المرتبة الأعلى بالنسبة للمخاوف السلبية.وفي الوقت نفسه، قال 22% إن ما يرونه أو يسمعونه عن الأحداث العالمية يمكن أن يؤثر على قدرتهم على أن يكونوا إيجابيين.وقال ديفيد هورن، من شركة "لندن نورث إيستيم رايلواي" (LNER)، التي أجرت الاستطلاع: "يظهر بحثنا أن الأمر لا يستغرق سوى لحظات قليلة لإعداد الناس ليوم أكثر إشراقًا. أكبر المساهمين هي أعمال اللطف والصداقة والشعور بالانتماء للمجتمع".ووجدت الدراسة أيضًا أن المشاركين يستيقظون عادةً بمزاج سلبي بمعدل مرتين في الأسبوع، حيث يعتقد ثلثهم فقط أنهم "شخص صباحي".ويستغرق الأمر في المتوسط 24 دقيقة بعد الاستيقاظ ليقرروا ما إذا كانوا سيحظون بيوم جيد أم سيئ.وتسهم عوامل مثل كيفية نومهم (49%)، ومدى شعورهم بالرضا (44%)، وما هو مدرج في قائمة المهام الخاصة بهم (26%) أيضًا في قدرتهم على أن يكونوا إيجابيين.لكن 67% يعتقدون أنه من الأسهل أن تحظى بيوم جيد بشكل عام، إذا بدأ اليوم على المسار الصحيح، وفقًا لصحيفة "ذا صن".ويشعر 51% أن الأمر لا يتطلب سوى أصغر شيء لتغيير مزاجهم ليصبح أكثر إيجابية أو أكثر سلبية.وأشار 49% أيضًا إلى أنه إذا كانت بداية اليوم سيئة، فمن المرجح أن يتعاملوا معها بشكل مباشر من خلال اتخاذ تدابير لإبعاد الكآبة.يتضمن ذلك إعداد كوب من الشاي أو القهوة، وقراءة قصة إخبارية مبهجة لجعلهم يبتسمون.لكن من بين أولئك الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء محاولة تحسين يومهم الذي بدأ بشكل سيئ، فإن 48% متفائلون يأملون فقط في أن يتحسن اليوم بشكل طبيعي.وعندما يتعلق الأمر بالشعور الإيجابي بشكل عام، يعتقد 44% أن المشاركة في مجتمعهم المحلي والشعور بالانتماء إليه من شأنه أن يساعد.على الرغم من أن 38% يشعرون أحيانًا كما لو أنهم "ليسوا جزءًا من أي شيء"، ويشعر 20% أن لا أحد "ينالهم".وقالت ديبيكا ساجي، من شركة CALM: "في بعض الأحيان، يمكن للأشياء التي تلقيها علينا الحياة أن تجعلنا نشعر بالبؤس بعض الشيء، ولكن كما يظهر هذا البحث، في بعض الأحيان، يمكن للإيماءات أو الإجراءات البسيطة والصغيرة أن تساعدنا على اجتياز اليوم وتحسين مزاجنا".وأضافت: "لذا أرسل لصديقك هذا الميم ليجعله يبتسم"، وتابعت: "لا ينبغي لأحد أن يشعر بالوحدة في معاناته، لذا ابحث عن ما يناسبك - تحدث مع صديق، أو ابحث عن دعم احترافي".وفيما يلي قائمة بأفضل الوسائل التي تعزز المزاج في الصباح لتهيئك ليوم جيد:-شمس مشرقة-ليلة نوم رائعة-قضاء الوقت في الطبيعة-قراءة شيء يجعلك تبتسم أو تضحك-تلقي مجاملة-تناول القهوة أو الشاي بالطريقة التي تريدها-الطرد الذي كنت تنتظر وصوله-كل فرد في منزلك في مزاج جيد-الاستيقاظ على بريد إلكتروني أو رسالة جميلة من صديق أو أحد أفراد الأسرة-تذكر شيئًا لطيفًا رتبت له في وقت لاحق من ذلك اليوم-حضن من أطفالك-الاستيقاظ لتنظيف المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية في الليلة السابقة-الاستماع إلى البودكاست المفضل لديك-الجلوس لتناول الإفطار مع عائلتك-محادثة ودية مع أحد الجيران-قراءة قصة راقية في الأخبار-الخروج من الباب في الوقت المحدد-تمرين صباحي-محادثة ودية مع شخص غريب-الاستيقاظ قبل بقية أفراد الأسرة للحصول على بعض الوقت لنفسك-مشاهدة فيديو مضحك أو مفرح-ممارسة العافية أو الذهن-تلقي دعوة لحضور حدث ما