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في أمريكا.. منازل بدولار واحد فقط!

منازل بالتيمور
مدينة بالتيمور
أ أ
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في محاولة لإعادة الحياة إلى أحيائها المهجورة، تطرح مدينة بالتيمور الأمريكية مبادرة رائدة، تتمثل في بيع المنازل المغطاة بألواح خشبية مقابل دولار واحد فقط لكل منها، وفقًا لوكالة "بلومبيرج".اضافة اعلان
وتـأتي المبادرة التي طرحها براندون سكوت، في إطار المعركة الطويلة التي تخوضها المدينة ضد الجريمة والتدهور الحضري.
ومع وجود أكثر من 200 عقار شاغر مملوك للمدينة معروضة للبيع مقابل هذا المبلغ الزهيد، تتوفر للمقيمين  فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر  لإعادة هذه المنازل إلى مجدها السابق .

15 ألف عقار مهجور في بالتيمور

ووفقًا لسجلات المدينة، فإن هناك ما يقرب من 15 ألف عقار مهجور في بالتيمور اعتبارًا من عام 2022. 
وبالنسبة للمطورين المهتمين بالحصول على منزل، عليهم دفع 3 آلاف دولار. وسيتم تقديم منح بقيمة 50 ألف دولار للمساعدة في أعمال التجديد، بشرط الحصول على موافقة مسبقة على قروض البناء، وفقًا لموقع (Governing.com).

ارتفاع معدلات الجريمة في بالتيمور 

وتشتهر بالتيمور بكونها تسجل واحدة من أعلى معدلات الجريمة في الولايات المتحدة. 
إذ يبلغ احتمال الوقوع ضحية لجرائم العنف أو الجرائم المتعلقة بالممتلكات في هذه المدينة 1 من كل 21. ويتجاوز معدل الجريمة نظيره بالمدن الأمريكية، بدءًا من البلدات الصغيرة إلى المدن الكبرى المترامية الأطراف.

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