الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

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في أمريكا.. لص يسرق 49 جهاز آيفون ويخرج بهدوء أمام سيارة الشرطة (فيديو)

لص
سرقة هواتف آيفون
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق عملية سرقة لعشرات الهواتف الآيفون من أحد المتاجر في الولايات المتحدة الأمريكية.

سرقة 49 جهاز آيفوناضافة اعلان


وأظهر المقطع، قيام لص بسرقة 49 جهاز آيفون في سان فرانسيسكو، والعجيب في الأمر، أنه خرج بهدوء أمام سيارة الشرطة دون أن يتعرض له أحد.


معركة بالأسلحة النارية بين عناصر شرطة في ولاية أريزونا:



وقبل أسابيع، وثق مقطع فيديو معركة بالأسلحة النارية بين عناصر شرطة في ولاية أريزونا، وشخصين مسلحين أحدهما مشتبه به في عملية خطف طفل صغير.
وقتل أحد المسلحين قُتل في المعركة التي وقعت يوم 13 من شهر نوفمبر الماضي، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وحدثت الواقعة في ساحة إحدى المطاعم بأريزونا، عندما قام شخصان مشتبه بهما في عملية اختطاف، الأول يدعى رينيه كالديرون، 45 عامًا، والآخر إيدج، 43 عامًا.

وفور معرفة عناصر الشرطة بمكان تواجدهما، قاما بإطلاق النار من بندقية أوتوماتيكية من طراز AK-47 على رجال الشرطة، وأسفر ذلك عن إصابة شخص من العناصر بجروح طفيفة.

تبادل لإطلاق النار مع عناصر الشرطة:


وتبادلت عناصر الشرطة إطلاق النار معهما، وقد سببت الأعيرة النارية في وجود ثقوب بزجاج السيارات المتواجدة في موقع الحادث.

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