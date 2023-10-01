في أعقاب الزلزال.. حفرة غامضة تثير الهلع في المغرب (فيديو)

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أثارت حفرة غامضة تشكّلت فجأة بعمق 60 مترًا، الذعر بين سكان إحدى المناطق القروية بضواحي مدينة الجديدة في المغرب.

ودفعت الحفرة التي ظهرت في منطقة "حد أولاد فرج"، إلى التساؤل حول ما إذا كان لها علاقة بوقوع زلزال جديد أم لا. اضافة اعلان





كيف ظهرت الحفرة؟



حفرة مماثلة في تركيا



وقال صاحب قطعة الأرض، إنه تفاجأ بالواقعة صباح يوم الخميس، حيث وجد الحفرة التي بلغ عمقها 60 مترًا وقطر يتجاوز 20 مترًا، والتي تشكل خطرًا على أبناء المنطقة.وأضاف أنه تم إخطار السلطات المحلية والأمنية بما حدث حيث حضر بعض المسؤولين إلى المكان، وقرروا إحاطتها بحبل، إلى حين إجراء التحقيقات اللازمة، وفقًا لموقع "هسبريس".وفي سبتمبر الماضي، صرف زلزال بقوة 6.8 درجة جبال الأطلس الكبير شرق المغرب، مما أدى إلى مقتل أكثر من 3000 شخص وخلف العديد من الجرحى والمشردين.يشار إلى أن حفرة عملاقة تشكلت فجأة في منطقة الرشادية في ولاية قونيا وسط تركيا في فبراير الماضي.وبلغ مساحة الحفرة 1400 متر بعمق 12 مترًا وقطر 37 مترًا، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية التي نشرت أيضا فيديو يرصد الحفرة.وأثارت الحفرة حالة من الذعر بين السكان؛ وسط مخاوف من ارتباطها بسلسلة الزلازل والهزات التي ضربت ولايات تركية عديدة وقتها.