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فيديو يوثق لحظة هروب سجين في أمريكا أمام الكاميرات

سجن امريكي
فيديو يوثق لحظة هروب سجين في أمريكا أمام أعين الكاميرات
أ أ
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نشر حساب مكتب الادعاء العام لمقاطعة تشيستر بولاية بنسلفانيا الأمريكية، لحظة هروب سجين من السجن الأسبوع الماضي، بعد دخوله الحبس منذ عامين، بسبب قتل صديقته السابقة في طعن وحشي أمام طفليها.اضافة اعلان
وقال مكتب المدعي العام بتدوينته: "مسؤولو سجن مقاطعة تشيستر ينشرون مقطع فيديو لهروب دانيلو كافالكانتي من ساحة التدريب.


تحقيقات جنائية حول هروب كافالكانتي

وأكد على أن التحقيقات الداخلية والجنائية في هروب كافالكانتي مستمرة، وسيقدم مسؤولو السجن معلومات إضافية قدر المستطاع".
وأظهرت لقطات الفيديو المنشورة، لحظة هروب كافالكانتي المدان بالقتل عبر تسلق جدار في السجن صعوداً إلى السطح ثم هرب، وهي نفس الطريقة التي هرب بها نزيل مؤقت في مايو الماضي من نفس السجن.


عملية البحث شارك فيها مئات الضباط

وقالت السلطات إن السجين دانيلو سوزا كافالكانتي، البالغ من العمر 34 عاماً أدين في أغسطس الماضي بجريمة القتل، قبل أن يهرب مؤخراً من سجن مقاطعة تشيستر، مما أدى إلى عملية بحث شارك فيها مئات الضباط، وفق ما نقلت شبكة "CNN" الأمريكية.
وقال مصدر في إنفاذ القانون للشبكة إن نطاق المطاردة عن المتهم اتسع الثلاثاء الماضي بعد أن تم رصده في لقطات كاميرا في مقاطعة تشيستر، جنوب المحيط الذي اعتقدت السلطات أنه موجود فيه.
https://twitter.com/i/status/1699518445442699775

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